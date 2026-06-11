Emma Mazzenga: Η 93χρονη σπρίντερ από την Ιταλία, που συνεχίζει να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο και να καταρρίπτει ρεκόρ (βίντεο)

ΗEmma Mazzenga δεν είναι μια συνηθισμένη 93χρονη γιαγιά. Η Ιταλίδα σπρίντερ συνεχίζει να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο, να καταρρίπτει παγκόσμια ρεκόρ και να εμπνέει ανθρώπους κάθε ηλικίας με τη στάση ζωής της.Το 2024 έγινε παγκόσμιο θέμα όταν κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ κλειστού στίβου στα 200 μέτρα στην κατηγορία άνω των 90 ετών, τερματίζοντας σε 54,47 δευτερόλεπτα. Και δεν σκοπεύει να σταματήσει σύντομα.«Μου αρέσει ο ανταγωνισμός. Ακόμη και σήμερα, ίσως λίγο λιγότερο από παλιά, εξακολουθώ να νιώθω άγχος πριν από κάθε αγώνα», δήλωσε πριν από λίγο καιρό στο CNN Sports. Μάλιστα, τον περασμένο Ιούνιο πέτυχε νέο προσωπικό ρεκόρ στα 200 μέτρα με χρόνο 50,34 δευτερόλεπτα.Η επιστροφή στον αθλητισμό μετά τα 50Παρότι αγαπούσε πάντα τον αθλητισμό, η πορεία της δεν ήταν συνεχώς συνδεδεμένη με τις διοργανώσεις και τις προπονήσεις.Ως έφηβη έπαιζε μπάσκετ, ενώ αργότερα αγωνίστηκε με την ομάδα του Πανεπιστημίου της Padova για αρκετά χρόνια. Ωστόσο, μετά τον γάμο της το 1963, οι οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις την απομάκρυναν από τον αγωνιστικό αθλητισμό για περίπου 25 χρόνια.