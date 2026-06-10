Η Σίντι Κρόφορντ για τις πλαστικές επεμβάσεις: «Νιώθω τυχερή που δεν αρέσουν στον σύζυγό μου»

ΗCindy Crawford δεν αισθάνεται την ανάγκη να «διορθώσει» κάτι που δεν θεωρεί χαλασμένο.Το διάσημο μοντέλο μίλησε για τον σύζυγό της, Rande Gerber, αποκαλύπτοντας πως αποτελεί για εκείνη μια σημαντική πηγή αυτοπεποίθησης. Όπως εξήγησε, εκείνος τη διαβεβαιώνει διαρκώς για το πόσο όμορφη είναι και έχει συμβάλει καθοριστικά στο να μην προχωρήσει ποτέ σε πλαστική χειρουργική επέμβαση.Η Cindy Crawford και ο Rander Gerber παντρεύτηκαν στις 29 Μαΐου 1998, σε μια μυστική τελετή στην παραλία του Paradise Island στις Μπαχάμες. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.Κατά τη συμμετοχή της στο podcast «Glass Angeles», το μοντέλο αποκάλυψε ότι ο σύζυγός της δεν συμφωνεί ιδιαίτερα με την ιδέα των αισθητικών επεμβάσεων. Μιλώντας στις παρουσιάστριες Kirbie Johnson και Sara Tan, εξήγησε ότι έχει δοκιμάσει ορισμένες από τις δημοφιλείς μη επεμβατικές θεραπείες, όπως τα laser treatments, χωρίς ωστόσο να περάσει ποτέ τη γραμμή της πλαστικής χειρουργικής.Ένας ακόμη λόγος, όπως ανέφερε, είναι μια υπόσχεση που είχε δώσει στην καλή της φίλη και makeup artist, Sonia Kashuk. Οι δυο τους συμφώνησαν πριν από χρόνια ότι δεν θα προχωρούσαν ποτέ σε αισθητικές επεμβάσεις και, όπως λέει, παρέμειναν πιστές στη συμφωνία τους.