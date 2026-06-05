Τζένιφερ Άνιστον: Η σπάνια αναφορά στον Μπραντ Πιτ, 20 χρόνια μετά τον χωρισμό τους (βίντεο)
Τζένιφερ Άνιστον: Η σπάνια αναφορά στον Μπραντ Πιτ, 20 χρόνια μετά τον χωρισμό τους (βίντεο)
Τι είπε η ηθοποιός σε συζήτηση με τη Lisa Kudrow
https://www.marieclaire.gr/celebrities/jennifer-aniston-i-spania-anafora-ston-proin-sizigo-tis-brad-pitt-perissotera-apo-20-chronia-meta-to-diazigio-tous/ΗJennifer Aniston μίλησε για τον πρώην σύζυγό της, Brad Pitt, σε μια σπάνια αναφορά που έγινε περισσότερες από δύο δεκαετίες μετά τον χωρισμό τους. Σε συζήτηση με τη Lisa Kudrow, θυμήθηκε την περίοδο που συνεργάστηκαν επαγγελματικά με τον πρώην σύντροφό της.
Η Jennifer Aniston και η Lisa Kudrow πρωταγωνίστησαν μαζί στην επιτυχημένη σειρά Friends από το 1994 έως το 2004, υποδυόμενες δύο από τους έξι βασικούς χαρακτήρες, τη Rachel και τη Phoebe αντίστοιχα. Στη διάρκεια των δέκα σεζόν της σειράς φιλοξενήθηκαν πολλοί διάσημοι guest stars, ανάμεσά τους και ο Brad Pitt, ο οποίος εμφανίστηκε σε ένα από τα επεισόδια για την Ημέρα των Ευχαριστιών.
Στο συγκεκριμένο επεισόδιο, ο Brad Pitt υποδύθηκε τον Will, έναν παλιό συμμαθητή του Ross (David Schwimmer), της Monica (Courtney Cox) και της Rachel. Ο χαρακτήρας του είχε δημιουργήσει μαζί με τον Ross ένα «κλαμπ μίσους» κατά της Rachel Green, κάτι που εκείνη ανακάλυψε μόνο όταν βρέθηκαν όλοι μαζί στο γιορτινό τραπέζι της Ημέρας των Ευχαριστιών.
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Η Jennifer Aniston και η Lisa Kudrow πρωταγωνίστησαν μαζί στην επιτυχημένη σειρά Friends από το 1994 έως το 2004, υποδυόμενες δύο από τους έξι βασικούς χαρακτήρες, τη Rachel και τη Phoebe αντίστοιχα. Στη διάρκεια των δέκα σεζόν της σειράς φιλοξενήθηκαν πολλοί διάσημοι guest stars, ανάμεσά τους και ο Brad Pitt, ο οποίος εμφανίστηκε σε ένα από τα επεισόδια για την Ημέρα των Ευχαριστιών.
Στο συγκεκριμένο επεισόδιο, ο Brad Pitt υποδύθηκε τον Will, έναν παλιό συμμαθητή του Ross (David Schwimmer), της Monica (Courtney Cox) και της Rachel. Ο χαρακτήρας του είχε δημιουργήσει μαζί με τον Ross ένα «κλαμπ μίσους» κατά της Rachel Green, κάτι που εκείνη ανακάλυψε μόνο όταν βρέθηκαν όλοι μαζί στο γιορτινό τραπέζι της Ημέρας των Ευχαριστιών.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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