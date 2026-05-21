Νέο μήνυμα από πατέρα δολοφονημένης Καρολάιν: «Ο πιο επικίνδυνος κρύβεται πίσω από μια εικόνα αψεγάδιαστης κανονικότητας»

Το νέο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου «Γυναικοκτονίες που συγκλόνισαν το πανελλήνιο» (εκδ. Πατάκη) παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία φίλων και συναδέλφων του – μεταξύ αυτών και πολλών δημοσιογράφων όπως οι Μάρα Ζαχαρέα, Εύα Αντωνοπούλου, Σία Κοσιώνη, Ράνια Τζήμα, Λώρα Ιωάννου, Κέλλυ Χεινοπώρου. Η τελευταία, μάλιστα, μετέφερε ένα μήνυμα του πατέρα της Καρολάιν Κράους, που έπεσε θύμα γυναικοκτονίας από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο στις 11 Μαΐου του 2021.