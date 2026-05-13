Η Ντέμι Μουρ στο Φεστιβάλ Καννών με χτένισμα Έλληνα hairstylist

Το 79ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών ξεκίνησε χτες, Τρίτη 12 Μαΐου, με τους επίσημους προσκεκλημένους να περπατούν στο κόκκινο χαλί της διοργάνωσης με προορισμό τη λαμπερή τελετή έναρξης. Μια από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις έκανε η Demi Moore, όπου συνδύασε ένα custom look Jacquemus, με κεντημένες παγιέτες, με κοσμήματα Chopard. To sleek hairstyle είχε την υπογραφή του δικού μας, Δημήτρη Γιαννέτου.