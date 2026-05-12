H Μπρουκ Σίλντς δήλωσε ότι τώρα νιώθει πιο σέξι στα 60 της (βίντεο)

Η Brooke Shields μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με την ηλικία και την αυτοπεποίθηση, εξηγώντας γιατί σήμερα, στα 60 της, αισθάνεται πιο σίγουρη και πιο «σέξι» από ποτέ.Η ηθοποιός και μοντέλο βρέθηκε καλεσμένη στο vidcast I Changed My Mind with Dan Souza του Netflix και αναφέρθηκε τόσο στη δική της εμπειρία γύρω από τη γήρανση όσο και στη δημιουργία του beauty brand της, Commence, που απευθύνεται σε γυναίκες άνω των 40.Όπως είπε, η ιδέα γεννήθηκε όταν συνειδητοποίησε ότι οι γυναίκες συχνά αντιμετωπίζονται σαν να χάνουν την αξία τους μεγαλώνοντας. «Ένιωσα ότι έμπαινα σε μια πολύ σημαντική φάση της ζωής μου, αλλά δεν μου έλεγαν ότι έχω την ίδια αξία που είχα όταν οι ωοθήκες μου λειτουργούσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Και σκέφτηκα: αυτό είναι παράλογο. Νιώθω πιο σέξι τώρα απ’ ό,τι στην εφηβεία μου και αισθάνομαι ότι έχω πολύ περισσότερα να προσφέρω».Η ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στο πώς αντιμετωπίζονται οι γυναίκες μετά τα 40, λέγοντας πως πολλές φορές η βιομηχανία της ομορφιάς και η κοινωνία γενικότερα μοιάζουν να τις «αποσύρουν» πρόωρα. «Γιατί δεν επιτρέπεται στις γυναίκες να είναι ολόκληρος ο εαυτός τους; Γιατί αυτό θεωρείται τόσο απειλητικό για τις βιομηχανίες;», σχολίασε.