Αν και οι κριτικοί την «έθαψαν», η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον έσπασε κάθε ρεκόρ στο box office

Η νέα μουσική ταινία για τη ζωή του Michael Jackson έχει κατακτήσει το παγκόσμιο box office, σημειώνοντας το πιο επιτυχημένο άνοιγμα που έχει καταγραφεί ποτέ για βιογραφική ταινία.Στο φιλμ με τίτλο Michael, τον θρυλικό καλλιτέχνη ενσαρκώνει ο ανιψιός του, Jaafar Jackson, με την ταινία να συγκεντρώνει 217 εκατ. δολάρια παγκοσμίως από την πρώτη κιόλας εβδομάδα προβολής της.