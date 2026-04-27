«Ολα τα spice girls τα εχουν»: H Mel B για τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης και πώς τα αντιμετωπίζει

ΗMel B μίλησε για τη φάση ζωής που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, καθώς διανύει τα 50 έτη ζωής, και για το πώς διαχειρίζεται την εμμηνόπαυση.Η τραγουδίστρια παραδέχεται σε συνέντευξή της στη New york Post, πως πλέον δεν αποχωρίζεται ένα μικρό gadget – έναν ανεμιστήρα, ο οποίος τη βοηθά να διαχειρίζεται τις εξάψεις.Πριν συνειδητοποιήσει ότι η εμμηνόπαυση ήταν πίσω από τα ξαφνικά νυχτερινά επεισόδια εφίδρωσης, το brain fog, το άγχος και την κολπική ξηρότητα, η ίδια —μαζί με τον σύζυγό της— αναρωτιόταν αν απλώς έχει αρχίσει και χάνει το μυαλό της.«Μιλούσα και ξαφνικά έχανα τον ειρμό μου», λέει η Mel Β, κατά κόσμον Melanie Janine Brown. «Έμπαινα σε ένα δωμάτιο και σκεφτόμουν “γιατί ήρθα εδώ;”. Άρχισε να με εκνευρίζει και να με ανησυχεί πραγματικά».Πίστευε πως η εμμηνόπαυση ήταν κάτι που θα τη βρει κάποτε στο μέλλον, χωρίς όμως να γνωρίζει ότι πρόκειται για μια εμπειρία που βιώνουν σχεδόν όλες οι γυναίκες προς τα τέλη των 40 ή στις αρχές των 50 τους. Όπως παραδέχεται, η άγνοιά της οφείλεται σε μια κουλτούρα που αποσιωπά ζητήματα σχεδόν καθολικά για τις γυναίκες.«Ήταν ταμπού. Και αυτό δεν είναι δίκαιο, γιατί δεν αφορά ένα μικρό ποσοστό — αφορά το 100% των γυναικών, με ελάχιστες εξαιρέσεις».Κι όμως, η συζήτηση γύρω από την εμμηνόπαυση παραμένει περιορισμένη, ακόμη και στο ιατρικό πεδίο. «Γιατί δεν μιλάμε περισσότερο γι’ αυτό; Γιατί οι γιατροί δεν είναι καλύτερα ενημερωμένοι;» αναρωτιέται.