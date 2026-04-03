Μπορεί ένα παιδί να σε κάνει καλύτερο επαγγελματία;

Ηγενική πεποίθηση είναι πως η γονεϊκότητα έρχεται και τα σαρώνει όλα: ο χρόνος λιγοστεύει, η ενέργεια σε εγκαταλείπει, οι διαπροσωπικές σχέσεις υποφέρουν. Κι όμως, όλο και περισσότερα δεδομένα και εμπειρικές μαρτυρίες συνηγορούν στο ότι – μετά τα πρώτα, δύσκολα χρόνια με ένα μωρό – πολλοί γονείς γίνονται πιο αποτελεσματικοί και παραγωγικοί στη δουλειά τους.Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου, που και η ίδια αισθάνεται καλύτερη εργασιακά μετά την γέννηση των παιδιών της, εξετάζει το εξής παράδοξο: όταν οι προτεραιότητες αλλάζουν, το άγχος της απόδοσης μειώνεται, η εστίαση βελτιώνεται και η επαγγελματική αξία σου μετριέται πια σε αποτέλεσμα, όχι σε εργατοώρες.