Αντζελίνα Τζολί: Ένα συγκλονιστικό γράμμα από τη Γάζα - «Υπάρχει κάτι χειρότερο από τον θάνατο»

Πριν από μερικές εβδομάδες η Angelina Jolie, γνωστή και για την ακτιβιστική δράση της, ταξίδεψε στη Rafah, στα σύνορα Αιγύπτου και Γάζας, στη διάρκεια ανθρωπιστικής αποστολής. Σε αυτό το πλαίσιο, έλαβε πρόσφατα μια επιστολή, όπως γράφει σε νέα ανάρτησή της στο Instagram, από μια 26χρονη γυναίκα από τη Γάζα, η οποία έχασε τον πατέρα της σε επίθεση του πυροβολικού. Πλέον, όπως εξηγεί η ηθοποιός και σκηνοθέτρια, ζει με την οικογένειά της και την ανάπηρη αδερφή της σε μια σκηνή στη Γάζα.