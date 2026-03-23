«Αυτό που φοράς γίνεται το μήνυμά σου» – Η Ελληνοπαλαιστίνια σχεδιάστρια που δημιουργεί ώστε να μην ξεχαστεί η ιστορία

Η σχεδιάστρια Ναυσικά Σκούρτη γεννήθηκε στην Ελλάδα και μεγάλωσε στην Ιορδανία από Έλληνα πατέρα και Παλαιστίνια μητέρα. Όπως λέει σε συνέντευξή της στο περιοδικό Dazed, το γεγονός πως μεγάλωσε στη Μέση Ανατολή κατέληξε να είναι ένα καίριο σημείο της ανατροφής της θέλοντας και μη.Στη νέα της συλλογή Traces of Being εμπνέεται από στοιχεία του παρελθόντος όπως οικογενειακές φωτογραφίες, νομίσματα, γράμματα τα οποία συνθέτουν ένα αρχείο που μετουσιώνεται δημιουργικά στα κομμάτια της κολεξιόν. Όπως λέει η ίδια είναι ένας τρόπος «να διαφυλαχτεί η ανάμνηση και να εκφραστεί μια ταυτότητα μέσα από κομμάτια που μπορούν να κινηθούν, να ταξιδέψουν και να φορεθούν στον κόσμο».Παρότι όπως παραδέχεται η σχέση της με την Παλαιστίνη υπάρχει περισσότερο μέσω οικογενειακής σύνδεσης παρά προσωπικής εμπειρίας ή γεωγραφικής τοποθεσίας, θέλησε να αφιερώσει την τελευταία της δουλειά σε αυτόν τον τόπο επαναφέροντας κομμάτια μνήμης και κειμήλια του παρελθόντος στο παρόν, μέσα από ρούχα που θα φορεθούν στην καθημερινότητα. «Μέσα από τα ρούχα, κάνουμε ορατή μια έντονη ζωή η οποία συχνά περιορίζεται σε νέα και τίτλους καταστροφής», αναφέρει στην συνέντευξή της υπογραμμίζοντας τη διάθεσή της να μην διαγραφεί και ξεχαστεί η ιστορία.