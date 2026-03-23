Τα πράγματα βρίσκουν τη σειρά τους για τρία ζώδια από σήμερα

Μετά τις 23 Μαρτίου 2026, όλα αρχίζουν να μπαίνουν στη θέση τους για τρία ζώδια. Κατά τη διάρκεια του Πλούτωνα σε ορθόδρομη κίνηση στον Υδροχόο, μετατρέπουν ελπίδες και ιδέες σε πράξεις. Αυτά τα ζώδια ανακαλύπτουν ακριβώς πώς μπορούν να κάνουν τα πάντα να συμβούν. Αρνούνται να μείνουν κολλημένα, καθώς αντιλαμβάνονται ότι είναι ώρα για αλλαγή και ανάπτυξη. Η κατάσταση που τους κρατά πίσω από σήμερα αλλάζει μορφή και κινείται προς την κατεύθυνση που θέλουν.ΚριόςΑπό σήμερα νιώθετε ότι μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα πάντα. Υπάρχουν στιγμές που αισθάνεστε δυνατοί και ικανοί να διαχειριστείτε σχεδόν τα πάντα. Αυτή είναι μία από αυτές τις μέρες. Η Δευτέρα θα είναι καθοριστική για τη ζωή σας. Είστε πραγματικά σε φόρμα αυτές τις μέρες.