Έμα Χέμινγκ Γουίλις: Η φωτογραφία από τα παλιά που μοιράστηκε με αφορμή τα γενέθλια του Μπρους

ΗEmma Heming Willis τίμησε τον σύζυγό της, Bruce Willis, στα 71α γενέθλιά του στις 19 Μαρτίου, με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, ενώ ταυτόχρονα προώθησε το νέο φιλανθρωπικό ταμείο που ίδρυσε.Στη λεζάντα της φωτογραφίας όπου ο Willis χαμογελά χαλαρός, έγραψε: «Σήμερα γιορτάζουμε τα γενέθλια του Bruce».Η ακτιβίστρια και μητέρα των παιδιών τους, της Mabel, 13 ετών, και της Evelyn, 11 ετών, χρησιμοποίησε την ημέρα για να προωθήσει το Emma & Bruce Willis Fund, το οποίο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση για την μετωποκροταφική άνοια, την υποστήριξη της έρευνας και την ενίσχυση των φροντιστών.«Αυτό το ταξίδι με τη FTD άνοιξε τα μάτια μου στην πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες», ανέφερε. «Με ενέπνευσε να δημιουργήσω το Emma & Bruce Willis Fund για να ευαισθητοποιήσουμε, να στηρίξουμε την έρευνα και να σταθούμε δίπλα στους φροντιστές που κουβαλούν τόσο πολλά κάθε μέρα». Μάλιστα, ενθάρρυνε τους θαυμαστές να τιμήσουν τον Bruce Willis στα γενέθλιά του με μια δωρεά στο ταμείο ή σε άλλη οργάνωση στον ίδιο τομέα, ή ακόμη και με μια απλή πράξη φροντίδας προς έναν φροντιστή.