Το X διέγραψε 800 εκατομμύρια λογαριασμούς σε ένα χρόνο υπό τον φόβο χειραγώγησης
Το X διέγραψε 800 εκατομμύρια λογαριασμούς σε ένα χρόνο υπό τον φόβο χειραγώγησης

Η απόφαση το Elon Musk και τι τον οδήγησε σε αυτή.

Το X διέγραψε 800 εκατομμύρια λογαριασμούς σε ένα χρόνο υπό τον φόβο χειραγώγησης
Το X (πρώην Twitter), η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ανήκει πλέον στον Elon Musk, ανακοίνωσε ότι διέγραψε 800 εκατομμύρια λογαριασμούς μέσα στο 2024, στο πλαίσιο της μάχης της ενάντια σε προσπάθειες χειραγώγησης και spam μηνυμάτων.

 
Οι λογαριασμοί που διαγράφηκαν παραβίαζαν τους κανόνες της πλατφόρμας σχετικά με τη χειραγώγηση και το spam, χωρίς να διευκρινίζεται πόσοι από αυτούς συνδέονταν με ξένη παρέμβαση, αν και έγιναν αναφορές για λογαριασμούς από τη Ρωσία και την Κίνα. Η X έχει περίπου 300 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες μηνιαίως παγκοσμίως.

