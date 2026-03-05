Britney Spears: Συνελήφθη η τραγουδίστρια στην Καλιφόρνια
Britney Spears: Συνελήφθη η τραγουδίστρια στην Καλιφόρνια

Η υπόθεση που θυμίζει εκείνη του Justin Timberlak

Britney Spears: Συνελήφθη η τραγουδίστρια στην Καλιφόρνια
ΗBritney Spears συνελήφθη στην κομητεία Ventura της Καλιφόρνιας, σύμφωνα με ρεπορτάζ διεθνών μέσων ενημέρωσης.

 
Σύμφωνα με αρχεία σύλληψης από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ventura, όπως αποκαλύπτει το PEOPLE, η τραγουδίστρια τέθηκε υπό κράτηση το βράδυ της Τετάρτης 4 Μαρτίου. Αφέθηκε ελεύθερη νωρίς το πρωί της Πέμπτης 5 Μαρτίου.

Το TMZ ήταν το πρώτο μέσο που μετέδωσε την είδηση, αναφέροντας ότι η τραγουδίστρια συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (DUI).

Η σύλληψη καταγράφηκε ως «cite and release», πράγμα που σημαίνει ότι της επιδόθηκε κλήση και αφέθηκε ελεύθερη χωρίς να της επιβληθούν περιοριστικοί όροι. Η Britney Spears αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο για το περιστατικό στις 4 Μαΐου.

