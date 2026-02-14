Gisèle Pelicot: «Η οδύνη δεν φέρνει απαραίτητα μια οικογένεια πιο κοντά»

Η ίδια μίλησε στους The New York Times για τη δίκη, τη ρήξη με την κόρη της και την απόφαση να παραιτηθεί από την ανωνυμία της.



Λίγες μέρες μετά την τηλεοπτική της συνέντευξη στο γαλλικό κρατικό κανάλι France 5, η Gisèle Pelicot παραχώρησε μία νέα συνέντευξη στους The New York Times, μιλώντας για τη δίκη που θεωρείται η μεγαλύτερη υπόθεση μαζικών βιασμών στη Γαλλία.





Όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος Lulu Garcia-Navarro, που έκανε τη συνέντευξη, η Pelicot μίλησε για τρεις ώρες για τη ζωή της πριν από τις αποκαλύψεις, για τη στιγμή που έμαθε την αλήθεια και για τις συνέπειες που είχε η υπόθεση στην ίδια και την οικογένειά της.

