Boda girls: Οι γυναίκες της Κένυας που βοηθούν εγκύους και επίτοκους να φτάσουν έγκαιρα στο νοσοκομείο

Στη δυτική Κένυα, περίπου 5.000 γυναίκες και σχεδόν 30.000 νεογνά χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους από αιτίες που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, σύμφωνα με στοιχεία της UNICEF.Τη λύση σε αυτήν την κρίση δίνει μια ομάδα νοσηλευτριών, γνωστή ως «Boda Girls», οι οποίες γεφυρώνουν ένα σημαντικό κενό στην περιγεννητική φροντίδα, μεταφέροντας έγκυες με μοτοσικλέτες στις περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες, όπως η περιοχή Ukwala, και διασφαλίζοντας ότι φτάνουν εγκαίρως σε κλινικές και νοσοκομεία κατά τη διάρκεια του τοκετού.Κάθε μέρα, οι «Boda Girls» ταξιδεύουν με μοτοσικλέτες σε αγροτικές κοινότητες, μεταφέροντας έγκυες γυναίκες για να μην χάσουν τα ραντεβού τους και εξασφαλίζοντας ότι φτάνουν με ασφάλεια και εγκαίρως στα νοσοκομεία κατά τη διάρκεια του τοκετού.Στην Ukwala, όπως και σε άλλες τρεις αγροτικές κομητείες της δυτικής Κένυας, η περιορισμένη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά μέσα μεταφοράς παραμένει σημαντικό εμπόδιο για τους κατοίκους.