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Παραμένουν 6.000 ναυτικοί εγκλωβισμένοι στα Στενά του Ορμούζ
Παραμένουν 6.000 ναυτικοί εγκλωβισμένοι στα Στενά του Ορμούζ
«Οι επιθέσεις μόνο επιτείνουν τον φόβο, την αβεβαιότητα και την απελπισία από την οποία ήδη υποφέρουν οι 6.000 άνθρωποι στην θάλασσα», δηλώνει ο γενικός γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας
Ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας (IMO) των Ηνωμένων Εθνών που είναι επιφορτισμένος με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας εκτιμά ότι ο αριθμός των ναυτικών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Κόλπο ανέρχεται σε 6.000, σύμφωνα με ανακοίνωση στην οποία καταδικάζεται η επανάληψη των εχθροπραξιών στην περιοχή και στα Στενά του Ορμούζ.
«Οι επιθέσεις μόνο επιτείνουν τον φόβο, την αβεβαιότητα και την απελπισία από την οποία ήδη υποφέρουν οι 6.000 άνθρωποι στην θάλασσα που παραμένουν εγκλωβισμένοι σε πλοία σε αδυναμία να εγκαταλείψουν τον Κόλπο με ασφάλεια», δηλώνει ο Αρσένιο Ντομίνγκες, γενικός γραμματέας του Οργανισμού, στην ανακοίνωση ζητώντας από τους παράγοντες της ναυτιλίας να αποφεύγουν την διέλευση των πλοίων από το Ορμούζ.
«Οι επιθέσεις μόνο επιτείνουν τον φόβο, την αβεβαιότητα και την απελπισία από την οποία ήδη υποφέρουν οι 6.000 άνθρωποι στην θάλασσα που παραμένουν εγκλωβισμένοι σε πλοία σε αδυναμία να εγκαταλείψουν τον Κόλπο με ασφάλεια», δηλώνει ο Αρσένιο Ντομίνγκες, γενικός γραμματέας του Οργανισμού, στην ανακοίνωση ζητώντας από τους παράγοντες της ναυτιλίας να αποφεύγουν την διέλευση των πλοίων από το Ορμούζ.
Nearly 6,000 seafarers stranded in Gulf after recent exchange of US-Iran attacks— The Cradle (@TheCradleMedia) July 8, 2026
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Nearly 6,000 seafarers remain stranded in the Persian Gulf following a series of attacks on commercial vessels transiting the Strait of Hormuz. International Maritime Organization… pic.twitter.com/vvCn642aY1
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