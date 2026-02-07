Πρωταγωνίστρια του The Crown διαγνώστηκε με παράσιτα στο στομάχι και πλέον δεν μπορεί να πιει καφέ

Ησταρ του The Crown, Claire Foy, αποκάλυψε ότι αντιμετώπιζε μια «αηδιαστική» πενταετή μάχη με παράσιτα στο στομάχι.Κατά τη διάρκεια ενός πρόσφατου επεισοδίου του podcast Table Manners with Jesse and Lennie Ware, η Foy ανέφερε ότι ίσως προσβλήθηκε από τη μόλυνση κατά την επίσκεψή της στο Μαρόκο.Σχετικά με τα παράσιτα, είπε: «Συνεχώς έχανα κιλά και δεν καταλάβαινα τι συμβαίνει. Έτρωγα τα πάντα. Ήμουν τόσο πεινασμένη». Ο Jesse Ware τη ρώτησε αν η διάγνωση έγινε μέσω εξετάσεων αίματος ή κοπράνων. «Ναι, το αηδιαστικό πράγμα», απάντησε η Foy.Σύμφωνα με την Cleveland Clinic, οι παρασιτικές λοιμώξεις είναι «ασθένειες που προκαλούνται από οργανισμούς που ζουν εκμεταλλευόμενοι ένα άλλο ζωντανό ον». Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, κόπωση, πεπτικά προβλήματα, δερματικά εξανθήματα ή νευρολογικά συμπτώματα.«Μπορείς να τα κολλήσεις από μολυσμένο φαγητό, νερό, επιφάνειες, τσιμπήματα εντόμων ή ωμό/μισοψημένο κρέας», εξηγεί η Cleveland Clinic.Η ηθοποιός είπε ότι έμαθε περισσότερα για τη μόλυνση αφού συμβουλεύτηκε γιατρό και πιστεύει ότι τα παράσιτα ζούσαν στο σώμα της για «τουλάχιστον πέντε χρόνια». «Τα παρασύρουν μαζί. Ο γιατρός μου είπε, αηδιαστικό, απολύτως απαράδεκτο. Είναι αηδιαστικό», είπε.