«The Girl»: Έρχεται νέα ταινία για το σκάνδαλο σεξουαλικής επίθεσης του Roman Polanski σε ανήλικο κορίτσι
Η υπόθεση παρουσιάζεται από την οπτική του θύματος, της 13χρονης τότε Samantha Geimer
Μια νέα ταινία, για το σκάνδαλο σεξουαλικής επίθεσης από τον Roman Polanski έρχεται με τίτλο «The Girl», όπως αναφέρει το Deadline. Είναι βασισμένη στην αυτοβιογραφία του 13χρονου τότε θύματος, της Samantha Geimer, με τίτλο «The Girl: A Life in the Shadow of Roman Polanski» – επομένως, προσεγγίζει την υπόθεση από την οπτική της.
