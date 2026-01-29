Η Χάλι Μπέρι με μετάλικ φούστα και βαθύ ντεκολτέ στο Λονδίνο - Η εμφάνιση που εντυπωσίασε (εικόνες)
Στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας
ΗHalle Berry έκανε μια λαμπερή εμφάνιση στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας Crime 101 στο Λονδίνο, το βράδυ της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός επέλεξε ένα τολμηρό total black look με metallic λεπτομέρειες, συνδυάζοντας ένα κορμάκι με βαθύ ντεκολτέ και μια ασημένια φούστα από chainmail ύφασμα που θύμιζε πανοπλία.
