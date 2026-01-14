Η Μάντι Μουρ για τις φιλίες της που άλλαξαν μετά τα παιδιά - «Θρηνώ αυτές τις σχέσεις»

ΗMandy Moore ανοίγει την καρδιά της για το πώς η μητρότητα έχει επαναπροσδιορίσει τις φιλίες στη ζωή της. Η 41χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια βρέθηκε καλεσμένη στο podcast Conversations with Cam της Cameron Rogers, όπου μίλησε ανοιχτά για το πώς οι σχέσεις εξελίσσονται φυσικά όταν αλλάζουν οι φάσεις της ζωής, ειδικά μετά τον ερχομό των παιδιών.«Έχετε νιώσει ποτέ ότι μια φιλία παίρνει μια διαφορετική κατεύθυνση;» ρωτά η ίδια την παρουσιάστρια σε απόσπασμα της συζήτησης. «Έχω φίλους με μεγαλύτερα παιδιά και έχω παρατηρήσει ότι αυτή την περίοδο είμαι πιο κοντά με ανθρώπους που βρίσκονται στο ίδιο “κεφάλαιο” ζωής με εμένα ως γονείς».Όπως εξηγεί, πρόκειται για μια συνειδητοποίηση που συνοδεύεται από ένα είδος ήπιου πένθους. «Όχι για την απώλεια αυτών των φιλικών σχέσεων, αλλά για το πώς έχουν αλλάξει», λέει χαρακτηριστικά.Η Cameron Rogers συμφωνεί, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται για λάθος ή απομάκρυνση από αγάπη: «Έχω φίλους με παιδιά στην ίδια ηλικία, άλλους με μεγαλύτερα παιδιά και φίλους χωρίς παιδιά. Δεν σημαίνει ότι αγαπάς κάποιον λιγότερο. Απλώς η καθημερινότητα σε φέρνει πιο κοντά με όσους μοιράζεστε τις ίδιες εμπειρίες εκείνη τη στιγμή».