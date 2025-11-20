Χρησιμοποίησε το Chat GPT για να παίξει στο λαχείο – Κέρδισε και δώρισε τα κέρδη σε φιλανθρωπίες

Μια γυναίκα από τη Βιρτζίνια κέρδισε 150.000 δολάρια στο λαχείο και σχεδιάζει να δωρίσει ολόκληρο το ποσό σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Η Carrie Edwards από το Midlothian επέλεξε τους αριθμούς της διαδικτυακά και βρήκε τέσσερις από τους πρώτους πέντε, καθώς και τον αριθμό Powerball, στην κλήρωση της 8ης Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το τοπικό μέσο WWBT.Υπό κανονικές συνθήκες, αυτό θα της απέφερε 50.000 δολάρια, όμως επειδή είχε πληρώσει ένα επιπλέον δολάριο για το Power Play, το ποσό τριπλασιάστηκε. Η Edwards αποκάλυψε ότι δεν είχε συνηθίσει να παίζει online και ζήτησε βοήθεια από την εφαρμογή ChatGPT στο κινητό της για να επιλέξει αριθμούς.«Είπα ‘ChatGPT, μίλα μου έχεις τυχερούς αριθμούς για μένα;’» θυμήθηκε να λέει, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου που δημοσίευσε η Virginia Lottery. «‘Η τύχη είναι τύχη’ μου απάντησε το chat και μου πρότεινε αριθμούς τους οποίους χρησιμοποίησα».Δύο ημέρες αργότερα η γυναίκα έλαβε ένα μήνυμα στο κινητό της, το οποίο την ενημέρωνε ότι είχε κερδίσει. «Αρχικά νόμισα ότι ήταν απάτη, κάποιο μήνυμα για να με παραπλανήσει. Όταν επιβεβαιώθηκα σοκαρίστηκα και τελικά αποφάσισα να τα δωρίσω όλα. Ήμουν σε μια συνάντηση, κοιτάζω το τηλέφωνό μου και βλέπω ‘Παρακαλώ εισπράξτε τα κέρδη σας από το λαχείο’. Και σκέφτομαι: ‘Μάλλον είναι απάτη. Αποκλείεται να κέρδισα’. Μόλις αυτό το θεόσταλτο δώρο ήρθε, ήξερα ακριβώς τι έπρεπε να κάνω. Ήξερα ότι έπρεπε να το δωρίσω, γιατί έχω ευλογηθεί τόσο πολύ στη ζωή μου. Και θέλω αυτό να γίνει παράδειγμα για το πώς, όταν κάποιος είναι ευλογημένος, μπορεί με τη σειρά του να ευλογήσει άλλους», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου.