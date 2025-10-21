Ρούλα Ρέβη: Φωτογραφίζει τον αγαπημένο της, Αποστόλη Τότσικα, με κόκκινο κραγιόν

Ο Αποστόλης Τότσικας είναι, φυσικά, σταθερό μοντέλο στον φακό της συζύγου του Ρούλας Ρέβη, αλλά η νέα φωτογραφία του που ανέβασε η φωτογράφος στο Instagram προκαλεί τα έμφυλα στερεότυπα. Βλέπουμε τον ηθοποιό με κόκκινο κραγιόν.