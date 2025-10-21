Ρούλα Ρέβη: Φωτογραφίζει τον αγαπημένο της, Αποστόλη Τότσικα, με κόκκινο κραγιόν
Ρούλα Ρέβη: Φωτογραφίζει τον αγαπημένο της, Αποστόλη Τότσικα, με κόκκινο κραγιόν
Προκαλεί τα έμφυλα στερεότυπα
Ο Αποστόλης Τότσικας είναι, φυσικά, σταθερό μοντέλο στον φακό της συζύγου του Ρούλας Ρέβη, αλλά η νέα φωτογραφία του που ανέβασε η φωτογράφος στο Instagram προκαλεί τα έμφυλα στερεότυπα. Βλέπουμε τον ηθοποιό με κόκκινο κραγιόν.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα