Η Σαρλίζ Θερόν φόρεσε δερμάτινο τζάκετ, χακί βερμούδα και διάφανο μαύρο καλσόν για να καθίσει στη front row του Dior
MARIE CLAIRE

Η Σαρλίζ Θερόν φόρεσε δερμάτινο τζάκετ, χακί βερμούδα και διάφανο μαύρο καλσόν για να καθίσει στη front row του Dior

Σε οποιονδήποτε άλλο αυτός ο συνδυασμός ίσως φαινόταν ακατανόητος, στην Charlize όμως, όλα λειτούργησαν εξαιρετικά.

Η Σαρλίζ Θερόν φόρεσε δερμάτινο τζάκετ, χακί βερμούδα και διάφανο μαύρο καλσόν για να καθίσει στη front row του Dior
Η Charlize Theron εμφανίστηκε χθες στο show του Christian Dior για την άνοιξη/καλοκαίρι 2026 υιοθετώντας με τον πιο edgy τρόπο την τάση του δερμάτινου τζάκετ.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης