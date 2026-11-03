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Το εντυπωσιακό φόρεμα της Μπέτυς Μαγγίρα στο GNTM και η «πασαρέλα» για να το δείξει, δείτε βίντεο
Το εντυπωσιακό φόρεμα της Μπέτυς Μαγγίρα στο GNTM και η «πασαρέλα» για να το δείξει, δείτε βίντεο
Την ανάρτηση της Μπέττυς Μαγγίρα σχολίασαν Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Λάκης Γαβαλάς, Άγγελος Μπράτης, Ντορέττα Παπαδημητρίου
Ένα άκρως εντυπωσιακό φόρεμα επέλεξε για το Greece's Next Top Model της Δευτέρας η Μπέττυ Μαγγίρα.
Η κριτής του ριάλιτι μόδας διάλεξε ένα μακρύ μαύρο φόρεμα στο οποίο ξεχώριζε το κόψιμο στη μέση που αναδείκνυε τη σιλουέτα της.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στη σχετική ανάρτηση της Μπέττυς Μαγγίρα στο Instagram σχολίασαν η Ηλιάνα Παπαγεωργίου γράφοντας «τα βλέπω όλα διπλά», η Ντορέττα Παπαδημητρίου με «άντε γειά», η Κατερίνα Παπουτσάκη με «ωωωω θεάααα», ο Λάκης Γαβαλάς με το ερώτημα «δεν ντρέπεσαι να είσαι τόσο φλογερή;», ο Άγγελος Μπράτης με emoji από φλόγες κ.α.
Η Μπέττυ Μαγγίρα φρόντισε, δε, να αξιοποιήσει τα συγχαρητήρια σε δύο από τα μοντέλα του GNTM, τον Χρύσανθο και την Καρολίνα, προκειμένου να κάνει μια άτυπη πασαρέλα για να δείξει το φόρεμά της σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια.
Η κριτής του ριάλιτι μόδας διάλεξε ένα μακρύ μαύρο φόρεμα στο οποίο ξεχώριζε το κόψιμο στη μέση που αναδείκνυε τη σιλουέτα της.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στη σχετική ανάρτηση της Μπέττυς Μαγγίρα στο Instagram σχολίασαν η Ηλιάνα Παπαγεωργίου γράφοντας «τα βλέπω όλα διπλά», η Ντορέττα Παπαδημητρίου με «άντε γειά», η Κατερίνα Παπουτσάκη με «ωωωω θεάααα», ο Λάκης Γαβαλάς με το ερώτημα «δεν ντρέπεσαι να είσαι τόσο φλογερή;», ο Άγγελος Μπράτης με emoji από φλόγες κ.α.
Η Μπέττυ Μαγγίρα φρόντισε, δε, να αξιοποιήσει τα συγχαρητήρια σε δύο από τα μοντέλα του GNTM, τον Χρύσανθο και την Καρολίνα, προκειμένου να κάνει μια άτυπη πασαρέλα για να δείξει το φόρεμά της σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια.
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