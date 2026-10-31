Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τον εκνευρισμό της μπροστά στις κάμερες: Κάθε δράση έχει και αντίδραση, δεν μπορώ να προσποιηθώ για να με συμπαθήσουν τα πάνελ
Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τον εκνευρισμό της μπροστά στις κάμερες: Κάθε δράση έχει και αντίδραση, δεν μπορώ να προσποιηθώ για να με συμπαθήσουν τα πάνελ
Το μοντέλο ενοχλήθηκε με τις ερωτήσεις που δέχτηκε για τη δικαστική διαμάχη με την Έλενα Χριστοπούλου σε εκδήλωση που παρευρέθηκε λίγα 24ωρα νωρίτερα
Για τον εκνευρισμό της μπροστά στις κάμερες έπειτα από ερωτήσεις που δέχτηκε για τη δικαστική διαμάχη με την Έλενα Χριστοπούλου απάντησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, σημειώνοντας πως κάθε δράση έχει και αντίδραση, ενώ τόνισε πως δεν πρόκειται να προσποιηθεί κάτι άλλο πέρα από αυτό που είναι για να είναι αρεστή στους ανθρώπους των τηλεοπτικών πάνελ.
Το μοντέλο μίλησε για το περιστατικό που έλαβε χώρα λίγα 24ωρα νωρίτερα στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», όπως προβλήθηκε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, και ξεκαθάρισε πως δεν την αφορά πώς ερμηνεύονται τα λόγια της από τα πρόσωπα του χώρου.
Απευθυνόμενη στον ρεπόρτερ που της έκανε την ερώτηση για την ενόχλησή της και τον τρόπο που ενδεχομένως σχολιάστηκε, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δήλωσε: «Με ρωτάς για ένα δικό μου ξέσπασμα, αλλά κανένας δεν εξετάζει ότι κάθε δράση έχει και αντίδραση παιδιά. Και κάποιες φορές δεν είναι κακό να παραδεχόμαστε ότι κάποια πράγματα τα προκαλούμε. Σας σέβομαι, σέβομαι τη δουλειά σας, γι’ αυτό στέκομαι εδώ, γιατί αποδέχομαι ότι αυτό είναι μέρος της. Από κει και πέρα, το τι ήθελα να πω και το τι όχι, θα το πω εγώ. Δεν θα με πιέσει κανένας άλλος, ούτε θα βάλει κάποιος άλλος λόγια στο στόμα μου. Γιατί βλέπω κι αυτό να γίνεται παιδιά. Εγώ ότι λέω το έχετε on camera, το έχετε γραμμένο και σε μία συνέντευξη σε ένα περιοδικό. Το τι σχολιάζει ο καθένας, επάνω σε αυτό δεν είναι δικά μου λόγια. Δεν με αφορά πώς ο καθένας μπορεί να μεταφράσει παιδιά το οτιδήποτε. Είμαι εγώ, είναι η ζωή μου. Δεν μπορώ να προσποιηθώ ότι είμαι κάτι άλλο για να με συμπαθήσουν τα πάνελ».
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, το μοντέλο ανέφερε πως ο τρόπος που γίνονται οι ερωτήσεις σε κάθε πρόσωπο, παίζει ρόλο στο πώς θα απαντήσει: «Ο τρόπος που γίνεται και μια ερώτηση πολλές φορές και αυτό είναι σημαντικό», είπε.
Όπως προβλήθηκε στο «Happy Day» την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, όταν δημοσιογράφοι συνάντησαν την Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε εκδήλωση, άρχισαν να της κάνουν ερωτήσεις για την αγωγή, με την ίδια να ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να τοποθετηθεί δημόσια για την υπόθεση, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία και ζήτησε να της απευθύνουν άλλες ερωτήσεις: «Υπάρχει μια πολύ σοβαρή δικαστική διαδικασία σε εξέλιξη και απαγορεύεται όλοι ανεξαιρέτως να μιλάμε δημόσια γι αυτό από τον νόμο. Δεν υπάρχει κάποια άλλη απάντηση σε αυτό από μένα, όπως το ξέρετε τόσο καιρό, πέρα από το σας ευχαριστώ. Κάτι άλλο; Έχετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε. Οτιδήποτε έχει να κάνει με το θέμα μόλις απαντήθηκε», είπε.
Οι ρεπόρτερ, ωστόσο, συνέκριναν τη διαμάχη της με την Έλενα Χριστοπούλου με την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και στον Νίκο Καρβέλα, με αποτέλεσμα να ενοχληθεί και να ζητήσει να μην τη συνδέουν με άλλες υποθέσεις ή πρόσωπα: «Δεν θέλω. Δεν σας επιτρέπω. Είναι πολύ σοβαρό. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Είναι πολύ σοβαρή δικαστική αυτή η διαδικασία που συμβαίνει. Είναι όλο σε εξέλιξη. Όχι, δεν θέλω να το πας πουθενά. Σε παρακαλώ πολύ, μην με συνδέετε με καμία άλλη συνθήκη, με κανέναν άλλο άνθρωπο, με τίποτα. Είμαι εδώ. Στέκομαι μπροστά σας. Δεν ακούτε τίποτα που να έρχεται από κανένα περιβάλλον δικό μου. Είμαι εδώ κυρία με την παγιέτα μου και σας μιλάω πάντα. Και από την αρχή σας λέω ότι δεν επιτρέπεται να το συζητάμε. Σας ευχαριστώ πολύ».
Στη συνέχεια, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναφέρθηκε στις υποθέσεις που γίνονται γύρω από τη διαμάχη, δηλώνοντας: «Οτιδήποτε πραγματικά μπορεί οποιοσδήποτε να λέει, να πιστεύει, να ακούει, να διαδίδει, δεν έχει καμία σχέση με το τι μπορεί να συμβαίνει στην πραγματικότητα. Παιδιά, βρίσκεται όλο σε εξέλιξη. Τα πάντα είναι στην εξέλιξη. Είναι πραγματικά πολύ σοβαρή αυτή η δικαστική διαμάχη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν σέβεστε τη δικαιοσύνη, όχι εμένα, κάντε λίγο υπομονή. Εγώ που μου συμβαίνει έχω τεράστια υπομονή από τη ζωή. Δεν θα ήθελα να είχε αρχίσει όλο αυτό, αλλά κάποια πράγματα στη ζωή μας πρέπει να τα κάνουμε για το δίκιο μας. Είμαι πολύ ξεκάθαρη, σέβομαι τη δικαιοσύνη, αυτό είναι όλο».
Ο εκνευρισμός της έγινε ακόμη εντονότερος, όμως, καθώς οι ερωτήσεις συνεχίζονταν και είπε: «Λοιπόν, για να είμαι ξεκάθαρη, να το πω για άλλη μια φορά. Φαντάζομαι θα παίξετε μία και όχι τις πενήντα φορές. Με κανέναν άνθρωπο δεν έχω μιλήσει γι αυτό το θέμα πέρα από τους δικηγόρους μου. Είναι μια σοβαρή δικαστική διαδικασία σε εξέλιξη και απαγορεύεται να τη συζητάμε. Εγώ το τηρώ, όμως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι κάτι που μου επιτρέπεται να συζητήσω. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο να το πω πια».
Όταν οι δημοσιογράφοι προσπάθησαν να στρέψουν τη συζήτηση στην προσωπική της ζωή και στον επικείμενο γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη, απάντησε χαρακτηριστικά: «Όχι, δεν θέλω να έχω τίποτα χαρούμενο. Δεν θέλω τίποτα χαρούμενο παιδιά. Θα παντρευτώ όταν θέλω και θα το μάθετε και αυτό. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Είμαι και εγώ άνθρωπος παιδιά. Είμαι και εγώ άνθρωπος».
Το μοντέλο μίλησε για το περιστατικό που έλαβε χώρα λίγα 24ωρα νωρίτερα στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», όπως προβλήθηκε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, και ξεκαθάρισε πως δεν την αφορά πώς ερμηνεύονται τα λόγια της από τα πρόσωπα του χώρου.
Απευθυνόμενη στον ρεπόρτερ που της έκανε την ερώτηση για την ενόχλησή της και τον τρόπο που ενδεχομένως σχολιάστηκε, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δήλωσε: «Με ρωτάς για ένα δικό μου ξέσπασμα, αλλά κανένας δεν εξετάζει ότι κάθε δράση έχει και αντίδραση παιδιά. Και κάποιες φορές δεν είναι κακό να παραδεχόμαστε ότι κάποια πράγματα τα προκαλούμε. Σας σέβομαι, σέβομαι τη δουλειά σας, γι’ αυτό στέκομαι εδώ, γιατί αποδέχομαι ότι αυτό είναι μέρος της. Από κει και πέρα, το τι ήθελα να πω και το τι όχι, θα το πω εγώ. Δεν θα με πιέσει κανένας άλλος, ούτε θα βάλει κάποιος άλλος λόγια στο στόμα μου. Γιατί βλέπω κι αυτό να γίνεται παιδιά. Εγώ ότι λέω το έχετε on camera, το έχετε γραμμένο και σε μία συνέντευξη σε ένα περιοδικό. Το τι σχολιάζει ο καθένας, επάνω σε αυτό δεν είναι δικά μου λόγια. Δεν με αφορά πώς ο καθένας μπορεί να μεταφράσει παιδιά το οτιδήποτε. Είμαι εγώ, είναι η ζωή μου. Δεν μπορώ να προσποιηθώ ότι είμαι κάτι άλλο για να με συμπαθήσουν τα πάνελ».
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, το μοντέλο ανέφερε πως ο τρόπος που γίνονται οι ερωτήσεις σε κάθε πρόσωπο, παίζει ρόλο στο πώς θα απαντήσει: «Ο τρόπος που γίνεται και μια ερώτηση πολλές φορές και αυτό είναι σημαντικό», είπε.
Τι είχε προηγηθείH Έλενα Χριστοπούλου άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στη δικαστική διαμάχη ανάμεσά τους, καθώς κινήθηκε νομικά εναντίον της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, καταθέτοντας αγωγή με την οποία διεκδικεί την καταβολή αμοιβών που, όπως υποστηρίζει, δεν της έχουν αποδοθεί. Η αγωγή κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και αφορά τις τηλεοπτικές συνεργασίες που είχε εξασφαλίσει η ίδια για το μοντέλο, κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους συνεργασίας. Σύμφωνα με την αγωγή, το ποσό που διεκδικεί η μάνατζερ ξεπερνά τις 150.000 ευρώ.
Όπως προβλήθηκε στο «Happy Day» την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, όταν δημοσιογράφοι συνάντησαν την Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε εκδήλωση, άρχισαν να της κάνουν ερωτήσεις για την αγωγή, με την ίδια να ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να τοποθετηθεί δημόσια για την υπόθεση, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία και ζήτησε να της απευθύνουν άλλες ερωτήσεις: «Υπάρχει μια πολύ σοβαρή δικαστική διαδικασία σε εξέλιξη και απαγορεύεται όλοι ανεξαιρέτως να μιλάμε δημόσια γι αυτό από τον νόμο. Δεν υπάρχει κάποια άλλη απάντηση σε αυτό από μένα, όπως το ξέρετε τόσο καιρό, πέρα από το σας ευχαριστώ. Κάτι άλλο; Έχετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε. Οτιδήποτε έχει να κάνει με το θέμα μόλις απαντήθηκε», είπε.
Οι ρεπόρτερ, ωστόσο, συνέκριναν τη διαμάχη της με την Έλενα Χριστοπούλου με την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και στον Νίκο Καρβέλα, με αποτέλεσμα να ενοχληθεί και να ζητήσει να μην τη συνδέουν με άλλες υποθέσεις ή πρόσωπα: «Δεν θέλω. Δεν σας επιτρέπω. Είναι πολύ σοβαρό. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Είναι πολύ σοβαρή δικαστική αυτή η διαδικασία που συμβαίνει. Είναι όλο σε εξέλιξη. Όχι, δεν θέλω να το πας πουθενά. Σε παρακαλώ πολύ, μην με συνδέετε με καμία άλλη συνθήκη, με κανέναν άλλο άνθρωπο, με τίποτα. Είμαι εδώ. Στέκομαι μπροστά σας. Δεν ακούτε τίποτα που να έρχεται από κανένα περιβάλλον δικό μου. Είμαι εδώ κυρία με την παγιέτα μου και σας μιλάω πάντα. Και από την αρχή σας λέω ότι δεν επιτρέπεται να το συζητάμε. Σας ευχαριστώ πολύ».
Στη συνέχεια, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναφέρθηκε στις υποθέσεις που γίνονται γύρω από τη διαμάχη, δηλώνοντας: «Οτιδήποτε πραγματικά μπορεί οποιοσδήποτε να λέει, να πιστεύει, να ακούει, να διαδίδει, δεν έχει καμία σχέση με το τι μπορεί να συμβαίνει στην πραγματικότητα. Παιδιά, βρίσκεται όλο σε εξέλιξη. Τα πάντα είναι στην εξέλιξη. Είναι πραγματικά πολύ σοβαρή αυτή η δικαστική διαμάχη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν σέβεστε τη δικαιοσύνη, όχι εμένα, κάντε λίγο υπομονή. Εγώ που μου συμβαίνει έχω τεράστια υπομονή από τη ζωή. Δεν θα ήθελα να είχε αρχίσει όλο αυτό, αλλά κάποια πράγματα στη ζωή μας πρέπει να τα κάνουμε για το δίκιο μας. Είμαι πολύ ξεκάθαρη, σέβομαι τη δικαιοσύνη, αυτό είναι όλο».
Ο εκνευρισμός της έγινε ακόμη εντονότερος, όμως, καθώς οι ερωτήσεις συνεχίζονταν και είπε: «Λοιπόν, για να είμαι ξεκάθαρη, να το πω για άλλη μια φορά. Φαντάζομαι θα παίξετε μία και όχι τις πενήντα φορές. Με κανέναν άνθρωπο δεν έχω μιλήσει γι αυτό το θέμα πέρα από τους δικηγόρους μου. Είναι μια σοβαρή δικαστική διαδικασία σε εξέλιξη και απαγορεύεται να τη συζητάμε. Εγώ το τηρώ, όμως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι κάτι που μου επιτρέπεται να συζητήσω. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο να το πω πια».
Όταν οι δημοσιογράφοι προσπάθησαν να στρέψουν τη συζήτηση στην προσωπική της ζωή και στον επικείμενο γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη, απάντησε χαρακτηριστικά: «Όχι, δεν θέλω να έχω τίποτα χαρούμενο. Δεν θέλω τίποτα χαρούμενο παιδιά. Θα παντρευτώ όταν θέλω και θα το μάθετε και αυτό. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Είμαι και εγώ άνθρωπος παιδιά. Είμαι και εγώ άνθρωπος».
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