Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τον εκνευρισμό της μπροστά στις κάμερες: Κάθε δράση έχει και αντίδραση, δεν μπορώ να προσποιηθώ για να με συμπαθήσουν τα πάνελ

Τι είχε προηγηθεί

Κλείσιμο





Όταν οι δημοσιογράφοι προσπάθησαν να στρέψουν τη συζήτηση στην προσωπική της ζωή και στον επικείμενο γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη, απάντησε χαρακτηριστικά: « Όχι, δεν θέλω να έχω τίποτα χαρούμενο. Δεν θέλω τίποτα χαρούμενο παιδιά. Θα παντρευτώ όταν θέλω και θα το μάθετε και αυτό. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Είμαι και εγώ άνθρωπος παιδιά. Είμαι και εγώ άνθρωπος ».