Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου παρακολούθησε το Victoria's Secret Fashion Show: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήμουν εκεί
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Ηλιάνα Παπαγεωργίου Victoria's Secrets

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου παρακολούθησε το Victoria's Secret Fashion Show: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήμουν εκεί

Μπήκα σε έναν φανταστικό κόσμο, σχολίασε το μοντέλο, μεταφέροντας τις εντυπώσεις της μέσα από το Instagram

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου παρακολούθησε το Victoria's Secret Fashion Show: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήμουν εκεί
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Στο Λος Άντζελες βρέθηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου για να παρακολουθήσει το εντυπωσιακό fashion show της Victoria’s Secret. Το μοντέλο και παρουσιάστρια ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους της φετινής διοργάνωσης και μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram έδειξε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες απο την παρουσία της στο ροζ χαλί, αλλά και από την προετοιμασία που προηγήθηκε.

Για την περίσταση επέλεξε ένα εφαρμοστό μαύρο φόρεμα με δαντέλες και διαφάνειες. Αντιθέτως, για το after party προτίμησε μία σέξι τουαλέτα σε απαλή ροζ απόχρωση. Πριν από αυτές τις εμφανίσεις της, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φωτογραφήθηκε, ενώ προετοιμαζόταν με τη χαρακτηριστική ριγέ ρόμπα σε λευκό και ροζ χρώμα που φοράνε οι άγγελοι της Victoria’s Secret.

Μεταφέροντας τις εντυπώσεις της, το μοντέλο εξομολογήθηκε ότι αδυνατεί να πιστέψει πως έζησε αυτή την εμπειρία, κάνοντας λόγο για έναν «φανταστικό κόσμο».  «Άγγελοι, λάμψη και σκέτη μαγεία! Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήμουν εκεί! Τα φώτα, τα φτερά, η ενέργεια. Το σόου μόδας της Victoria’s Secret! Μια βραδιά όπου τα όνειρα περπάτησαν στην πασαρέλα και κάθε στιγμή ήταν εμβληματική. Η ενέργεια του ροζ χαλιού, η μαγεία των σούπερ μόντελ και αναμνήσεις που θα κρατήσουν μια ζωή! Δεν παρακολούθησα απλώς το σόου… Μπήκα σε έναν φανταστικό κόσμο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσίευσε


Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου παρακολούθησε το Victoria's Secret Fashion Show: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήμουν εκεί
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου παρακολούθησε το Victoria's Secret Fashion Show: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήμουν εκεί
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου παρακολούθησε το Victoria's Secret Fashion Show: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήμουν εκεί
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου παρακολούθησε το Victoria's Secret Fashion Show: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήμουν εκεί
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου παρακολούθησε το Victoria's Secret Fashion Show: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήμουν εκεί

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου παρακολούθησε το Victoria's Secret Fashion Show: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήμουν εκεί
7 ΣΧΟΛΙΑ

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