Νέοι μπελάδες για τον Diddy στη φυλακή: Καβγάδες, παραβάσεις και πειθαρχικές ποινές καθυστερούν την αποφυλάκισή του
Νέοι μπελάδες για τον Diddy στη φυλακή: Καβγάδες, παραβάσεις και πειθαρχικές ποινές καθυστερούν την αποφυλάκισή του
Στον μουσικό παραγωγό έχουν επιβληθεί ήδη πειθαρχικές κυρώσεις
Σε σειρά πειθαρχικών παραπτωμάτων μέσα στη φυλακή έχει υποπέσει ο Diddy, με αποτέλεσμα να του επιβληθούν σημαντικές κυρώσεις.
Ο Χοσέ Ρόχας, γραμματέας συνδικαλιστικής οργάνωσης που εκπροσωπεί εργαζομένους της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυλακών των ΗΠΑ, δήλωσε στο TMZ ότι έχει αποκτήσει πρόσβαση στο πλήρες πειθαρχικό ιστορικό του μουσικού παραγωγού, το οποίο περιλαμβάνει πολλαπλά περιστατικά συμπλοκών και παραβάσεις σχετικά με τη χρήση τηλεφώνου.
Σύμφωνα με τον Ρόχας, του επιβλήθηκαν πειθαρχικές κυρώσεις για συμμετοχή σε καβγάδες στις 31 Ιουλίου και στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ μία ακόμη σοβαρή παράβαση καταγράφηκε την 1η Οκτωβρίου. Όπως ανέφερε, τα αρχεία περιλαμβάνουν επίσης δύο μικρότερης σοβαρότητας παραβάσεις σχετικά με τη χρήση τηλεφώνου, στις 7 Ιουλίου και στις 19 Σεπτεμβρίου 2025.
Οι ποινές που του επιβλήθηκαν είναι σημαντικές. Σύμφωνα με τον Ρόχας, ο Diddy έχασε 41 ημέρες από τον χρόνο που θα μπορούσε να αφαιρεθεί από την ποινή του λόγω καλής διαγωγής, καθώς και το δικαίωμα αγορών από το κυλικείο της φυλακής για 400 ημέρες.
Η τελευταία κύρωση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τους κρατουμένους. Όπως εξήγησε ο Ρόχας, το κυλικείο αποτελεί βασική πηγή προμήθειας προϊόντων, όπως γλυκά, σνακ και άλλα τρόφιμα, στα οποία οι κρατούμενοι δεν έχουν διαφορετικά πρόσβαση.
Τα πειθαρχικά προβλήματα του Diddy ενδέχεται επίσης να οδηγήσουν στον χαρακτηρισμό του ως «απείθαρχου» κρατουμένου, γεγονός που θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη μεταφορά του σε άλλο σωφρονιστικό κατάστημα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ρόχας, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί.
Η ημερομηνία αποφυλάκισης του Diddy μετατέθηκε πρόσφατα από τις 21 Ιανουαρίου 2028 στις 2 Μαρτίου 2028. Οι αποκαλύψεις για τις κυρώσεις έρχονται μετά από δημοσίευμα του NBC News, σύμφωνα με το οποίο ο Diddy φέρεται να απολάμβανε προνομιακή μεταχείριση μέσα στη φυλακή. Μεταξύ άλλων, λέγεται ότι είχε πρόσβαση σε παράνομο κινητό τηλέφωνο που περιείχε γυμνές φωτογραφίες, αλκοόλ, υπηρεσίες μασάζ και πολυτελή γεύματα. Στη συνέχεια, τέθηκε εκ νέου σε καθεστώς απομόνωσης, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούσαν τις σχετικές καταγγελίες.
Ο Diddy εκτίει ποινή φυλάκισης 50 μηνών στο ομοσπονδιακό σωφρονιστικό κατάστημα Fort Dix, στο Νιου Τζέρσεϊ, μετά την καταδίκη του το 2025 για δύο αδικήματα που σχετίζονται με τη μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία. Ωστόσο, είχε αθωωθεί από τις σοβαρότερες κατηγορίες της εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση και της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ο Χοσέ Ρόχας, γραμματέας συνδικαλιστικής οργάνωσης που εκπροσωπεί εργαζομένους της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυλακών των ΗΠΑ, δήλωσε στο TMZ ότι έχει αποκτήσει πρόσβαση στο πλήρες πειθαρχικό ιστορικό του μουσικού παραγωγού, το οποίο περιλαμβάνει πολλαπλά περιστατικά συμπλοκών και παραβάσεις σχετικά με τη χρήση τηλεφώνου.
Σύμφωνα με τον Ρόχας, του επιβλήθηκαν πειθαρχικές κυρώσεις για συμμετοχή σε καβγάδες στις 31 Ιουλίου και στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ μία ακόμη σοβαρή παράβαση καταγράφηκε την 1η Οκτωβρίου. Όπως ανέφερε, τα αρχεία περιλαμβάνουν επίσης δύο μικρότερης σοβαρότητας παραβάσεις σχετικά με τη χρήση τηλεφώνου, στις 7 Ιουλίου και στις 19 Σεπτεμβρίου 2025.
Οι ποινές που του επιβλήθηκαν είναι σημαντικές. Σύμφωνα με τον Ρόχας, ο Diddy έχασε 41 ημέρες από τον χρόνο που θα μπορούσε να αφαιρεθεί από την ποινή του λόγω καλής διαγωγής, καθώς και το δικαίωμα αγορών από το κυλικείο της φυλακής για 400 ημέρες.
Η τελευταία κύρωση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τους κρατουμένους. Όπως εξήγησε ο Ρόχας, το κυλικείο αποτελεί βασική πηγή προμήθειας προϊόντων, όπως γλυκά, σνακ και άλλα τρόφιμα, στα οποία οι κρατούμενοι δεν έχουν διαφορετικά πρόσβαση.
EXCLUSIVE: Diddy's prison disciplinary record reveals fights, phone violations. https://t.co/svpS6PJN02 pic.twitter.com/lIZvs7k2l2— TMZ (@TMZ) October 13, 2026
Η ημερομηνία αποφυλάκισης του Diddy μετατέθηκε πρόσφατα από τις 21 Ιανουαρίου 2028 στις 2 Μαρτίου 2028. Οι αποκαλύψεις για τις κυρώσεις έρχονται μετά από δημοσίευμα του NBC News, σύμφωνα με το οποίο ο Diddy φέρεται να απολάμβανε προνομιακή μεταχείριση μέσα στη φυλακή. Μεταξύ άλλων, λέγεται ότι είχε πρόσβαση σε παράνομο κινητό τηλέφωνο που περιείχε γυμνές φωτογραφίες, αλκοόλ, υπηρεσίες μασάζ και πολυτελή γεύματα. Στη συνέχεια, τέθηκε εκ νέου σε καθεστώς απομόνωσης, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούσαν τις σχετικές καταγγελίες.
Ο Diddy εκτίει ποινή φυλάκισης 50 μηνών στο ομοσπονδιακό σωφρονιστικό κατάστημα Fort Dix, στο Νιου Τζέρσεϊ, μετά την καταδίκη του το 2025 για δύο αδικήματα που σχετίζονται με τη μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία. Ωστόσο, είχε αθωωθεί από τις σοβαρότερες κατηγορίες της εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση και της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.
Φωτογραφία: Shutterstock
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