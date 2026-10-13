Ο Diddy μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από τραυματισμό στο κεφάλι μέσα στη φυλακή
Ο Diddy μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από τραυματισμό στο κεφάλι μέσα στη φυλακή
O ράπερ είχε τις αισθήσεις του και μπορούσε να μιλήσει πριν από τη μεταφορά του - Eπέστρεψε στη φυλακή την ίδια ημέρα
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Diddy, μετά από τραυματισμό στο κεφάλι, ενώ κρατείται σε ομοσπονδιακή φυλακή στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ.
Ο 56χρονος μουσικός και επιχειρηματίας, ο οποίος εκτίει ποινή 50 μηνών στο σωφρονιστικό κατάστημα Fort Dix, φέρεται να μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί του Σάββατου 10 Οκτωβρίου στο νοσοκομείο, εξαιτίας τραυματισμού που δεν απειλούσε τη ζωή του. Σύμφωνα με το TMZ, ο ράπερ είχε τις αισθήσεις του και μπορούσε να μιλήσει πριν από τη μεταφορά του, ενώ επέστρεψε στη φυλακή την ίδια ημέρα. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό πώς τραυματίστηκε.
«Γνωρίζουμε τα δημοσιεύματα που αφορούν τον Σον Κομπς και προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε τις συνθήκες», δήλωσε εκπρόσωπός του στο Variety. «Η υγεία και η ευημερία του Σον αποτελούν την άμεση προτεραιότητά μας και ευχαριστούμε όλους όσοι επικοινώνησαν μαζί μας» πρόσθεσε ο ίδιος.
Το τελευταίο διάστημα, ο ράπερ έχει απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης και για τις συνθήκες κράτησής του στο Fort Dix. Δημοσίευμα του NBC News στα τέλη Σεπτεμβρίου υποστήριξε ότι είχε πρόσβαση σε παράνομα κινητά τηλέφωνα, μέσω των οποίων μπορούσε να περιηγείται στο Instagram και να βλέπει γυμνές και σεξουαλικού περιεχομένου φωτογραφίες που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, του έστελνε πρώην σύντροφός του. Το ίδιο δημοσίευμα ανέφερε ότι τα Σαββατοκύριακα είχε πρόσβαση και σε αλκοόλ που φέρεται να περνούσε λαθραία στη φυλακή από σωφρονιστικούς υπαλλήλους.
Μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ, ο Κομπς φέρεται να τιμωρήθηκε και να έχασε 41 ημέρες από τον χρόνο καλής διαγωγής που θα μπορούσε να μειώσει την ποινή του. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, η εξέλιξη αυτή μετέθεσε την πιθανή αποφυλάκισή του από τον Ιανουάριο στον Μάρτιο του 2028.
Ο μουσικός εκτίει ποινή τεσσάρων ετών και δύο μηνών, μετά την καταδίκη του τον Οκτώβριο του 2025 για δύο κατηγορίες μεταφοράς προσώπων με σκοπό την εμπλοκή τους σε πορνεία. Οι δικαστικές του υποθέσεις συνεχίζονται και κατά τη διάρκεια της κράτησής του.
Την περασμένη εβδομάδα, δικαστήριο τον υποχρέωσε να καταβάλει στην εταιρεία παραγωγής ταινιών, NBCUniversal 477.700 δολάρια για δικαστικά έξοδα, αφού έχασε αγωγή δυσφήμησης ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταθέσει σχετικά με το ντοκιμαντέρ «Diddy: The Making of a Bad Boy».
Ο 56χρονος μουσικός και επιχειρηματίας, ο οποίος εκτίει ποινή 50 μηνών στο σωφρονιστικό κατάστημα Fort Dix, φέρεται να μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί του Σάββατου 10 Οκτωβρίου στο νοσοκομείο, εξαιτίας τραυματισμού που δεν απειλούσε τη ζωή του. Σύμφωνα με το TMZ, ο ράπερ είχε τις αισθήσεις του και μπορούσε να μιλήσει πριν από τη μεταφορά του, ενώ επέστρεψε στη φυλακή την ίδια ημέρα. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό πώς τραυματίστηκε.
«Γνωρίζουμε τα δημοσιεύματα που αφορούν τον Σον Κομπς και προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε τις συνθήκες», δήλωσε εκπρόσωπός του στο Variety. «Η υγεία και η ευημερία του Σον αποτελούν την άμεση προτεραιότητά μας και ευχαριστούμε όλους όσοι επικοινώνησαν μαζί μας» πρόσθεσε ο ίδιος.
Sean 'Diddy' Combs Hospitalized After Suffering Head Injury in Prison https://t.co/xXgieXUG8v— Variety (@Variety) October 12, 2026
Μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ, ο Κομπς φέρεται να τιμωρήθηκε και να έχασε 41 ημέρες από τον χρόνο καλής διαγωγής που θα μπορούσε να μειώσει την ποινή του. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, η εξέλιξη αυτή μετέθεσε την πιθανή αποφυλάκισή του από τον Ιανουάριο στον Μάρτιο του 2028.
Ο μουσικός εκτίει ποινή τεσσάρων ετών και δύο μηνών, μετά την καταδίκη του τον Οκτώβριο του 2025 για δύο κατηγορίες μεταφοράς προσώπων με σκοπό την εμπλοκή τους σε πορνεία. Οι δικαστικές του υποθέσεις συνεχίζονται και κατά τη διάρκεια της κράτησής του.
Την περασμένη εβδομάδα, δικαστήριο τον υποχρέωσε να καταβάλει στην εταιρεία παραγωγής ταινιών, NBCUniversal 477.700 δολάρια για δικαστικά έξοδα, αφού έχασε αγωγή δυσφήμησης ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταθέσει σχετικά με το ντοκιμαντέρ «Diddy: The Making of a Bad Boy».
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