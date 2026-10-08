Τον Μάρτιο του 2028 η αποφυλάκιση του Diddy, μετακινήθηκε η ημερομηνία μετά τις αποκαλύψεις για προνομιακή μεταχείριση στη φυλακή

Πηγή είχε αναφέρει προηγουμένως στο ίδιο μέσο ότι ο μουσικός παραγωγός είχε μεταφερθεί σε καθεστώς απομόνωσης, μετά από ρεπορτάζ του NBC News, σύμφωνα με το οποίο είχε εντοπιστεί με απαγορευμένα αντικείμενα μέσα στη φυλακή, μεταξύ των οποίων και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η ημερομηνία αποφυλάκισης του Diddy μετατέθηκε για αργότερα, μετά τη δημοσιοποίηση ρεπορτάζ που υποστήριζε ότι είχε ξοδέψει χιλιάδες δολάρια προκειμένου να εξασφαλίσει μια προνομιακή διαβίωση μέσα στη φυλακή. Ο άλλοτε ισχυρός άντρας της μουσικής βιομηχανίας, ο οποίος κρατείται σήμερα στην ομοσπονδιακή φυλακή FCI Fort Dix, στο Νιου Τζέρσεϊ, αναμένεται πλέον να αποφυλακιστεί στις 2 Μαρτίου 2028, σύμφωνα με τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυλακών των ΗΠΑ (BOP).Προηγουμένως, ως ημερομηνία αποφυλάκισής του είχε οριστεί η 21η Ιανουαρίου 2028. «Για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής και διασφάλισης της ασφάλειας, δεν σχολιάζουμε τις συνθήκες κράτησης κανενός κρατουμένου, συμπεριλαμβανομένων των λόγων που οδηγούν σε αλλαγή της ημερομηνίας αποφυλάκισης», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας στο PEOPLE την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του NBC, είχε στην κατοχή του ένα τάμπλετ στο οποίο είχε παρακαμφθεί το λογισμικό ασφαλείας, επιτρέποντάς του να παρακολουθεί ταινίες και ντοκιμαντέρ, μεταξύ των οποίων και το «Sean Combs: The Reckoning» του Netflix.Ο ισχυρός παράγοντας της μουσικής βιομηχανίας καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 50 μηνών σε ομοσπονδιακή φυλακή, αφού κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες που αφορούσαν τη μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία.Ωστόσο, απαλλάχθηκε από τις σοβαρότερες κατηγορίες που αντιμετώπιζε, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε ισόβια κάθειρξη, μετά την ολοκλήρωση της πολύκροτης ομοσπονδιακής δίκης του στη Νέα Υόρκη.