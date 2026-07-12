M.A.G.A. Τζάγκερ εναντίον Μπρους Σπρίνγκστιν: «Οι συναυλίες είναι για διασκέδαση, όχι για κηρύγματα κατά του Τραμπ»

Σαφείς αποστάσεις πήρε ο frontman των Rolling Stones από τις πρόσφατες πολιτικές τοποθετήσεις του Μπρους Σπρίνγκστιν εναντίον του Αμερικανού προέδρου





Μιλώντας στο podcast των Rolling Stones ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο Ντέιβιντ Μαρκέζε για τη στάση του Σπρίνγκστιν, ο οποίος κατά την τελευταία του περιοδεία επιτίθεται στον Αμερικανό Πρόεδρο.



επιδιώκει έναν «ουσιαστικό διάλογο» με το κοινό του, ο Τζάγκερ ξεκαθάρισε ποια είναι η φιλοσοφία που έχει επιλέξει εκείνος να ακολουθεί.



«Για μένα, η ουσία της δουλειάς μου στα live είναι να κάνω τον κόσμο που έρχεται να περάσει όσο το δυνατόν καλύτερα», εξήγησε ο θρυλικός ρόκερ και πρόσθεσε: «Θέλω για δύο ώρες να ξεχάσουν τα προβλήματά τους, την παγκόσμια κατάσταση, τα στεγαστικά τους δάνεια και απλώς να διασκεδάσουν».



Ο Τζάγκερ παρομοίασε μάλιστα τη συναυλία με ένα αθλητικό γεγονός, όπου ο θεατής επικεντρώνεται αποκλειστικά στο παιχνίδι και «αφήνει όλα τα άλλα έξω». «Δεν θέλεις να τους κάνεις κήρυγμα», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας ότι ένας καλλιτέχνης πρέπει να προσαρμόζεται στο εκάστοτε κοινό και να μην περιμένει την ίδια αντίδραση παντού.



απερίσκεπτη» και τον ίδιο τον πρόεδρο «προδότη».



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«Είσαι ξεραμένο δαμάσκηνο» απάντησε ο Τραμπ Οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση του Τραμπ, ο οποίος μέσω του Truth Social αποκάλεσε τον Σπρίνγκστιν «ξεραμένο δαμάσκηνο», καλώντας τους υποστηρικτές του σε μποϊκοτάζ.



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«Έχω τη συνήθεια να γράφω τραγούδια για προσωπικές σχέσεις και να "πετάω" ενδιάμεσα μια στροφή για την πολιτική. Κανείς δεν θέλει να ακούσει ένα ολόκληρο κομμάτι γεμάτο πολιτική», ανέφερε.



Πάντως, παρά την ουδέτερη στάση του, ο τραγουδιστής των Rolling Stones δεν απέφυγε να τοποθετηθεί πολιτικά στο παρελθόν.



Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια εμφάνισης στο New Orleans Jazz & Heritage Festival, ο Τζάγκερ είχε ειρωνευτεί τον Ρεπουμπλικανό Κυβερνήτη της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι, λέγοντας στο κοινό: «Ελπίζω ο κ. Λάντρι να απολαμβάνει το σόου. Είναι πολύ συμπεριληπτικός, ξέρετε... προσπαθεί να μας πάει πίσω στην Εποχή του Λίθου».



Το αν πρέπει οι καλλιτέχνες να χρησιμοποιούν την σκηνή ως βήμα για πολιτικές τοποθετήσεις σχολίασε ο Μικ Τζάγκερ και επέλεξε να κρατήσει αποστάσεις από την στάση του Μπρους Σπρίνγκστιν, που έχει εμφανιστεί έντονα πολιτικοποιημένος κατά του Τραμπ στις τελευταίες του εμφανίσεις.Μιλώντας στο podcast των The New York Times , ο 82χρονος frontman τωνρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο Ντέιβιντ Μαρκέζε για τη στάση του Σπρίνγκστιν, ο οποίος κατά την τελευταία του περιοδεία επιτίθεται στον Αμερικανό Πρόεδρο.Όταν μάλιστα ο Μαρκέζε σημείωσε ότι ο Σπρίνγκστινμε το κοινό του, ο Τζάγκερ ξεκαθάρισε ποια είναι η φιλοσοφία που έχει επιλέξει εκείνος να ακολουθεί.«Για μένα, η ουσία της δουλειάς μου στα live είναι, εξήγησε ο θρυλικός ρόκερ και πρόσθεσε: «Θέλω για δύο ώρες να ξεχάσουν τα προβλήματά τους, την παγκόσμια κατάσταση, τα στεγαστικά τους δάνεια και απλώς να διασκεδάσουν».Ο Τζάγκερ παρομοίασε μάλιστα τη συναυλία με ένα αθλητικό γεγονός, όπου ο θεατής επικεντρώνεται αποκλειστικά στο παιχνίδι και «αφήνει όλα τα άλλα έξω»., πρόσθεσε, συμπληρώνοντας ότι ένας καλλιτέχνης πρέπει να προσαρμόζεται στο εκάστοτε κοινό και να μην περιμένει την ίδια αντίδραση παντού.Η τοποθέτηση αυτή έρχεται ως απάντηση στην περιοδεία «Land of Hope and Dreams» του Μπρους Σπρίνγκστιν, ο οποίος φέτος έχει χαρακτηρίσει τη διακυβέρνηση Τραμπ » και τον ίδιο τον πρόεδρο «». Σπρίνγκστιν κυκλοφόρησε μάλιστα και ένα κομμάτι στο οποίο κάνει λόγο για τον «Βασιλιά Τραμπ» και τους «ομοσπονδιακούς μπράβους» του, με αφορμή τους θανάτους δύο διαδηλωτών.Οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση του Τραμπ, ο οποίος μέσω του Truth Social αποκάλεσε τον Σπρίνγκστινκαλώντας τους υποστηρικτές του σε μποϊκοτάζ.Από την πλευρά του, ο Τζάγκερ διευκρίνισε ότι δεν απορρίπτει εντελώς την πολιτική από τη μουσική, αλλά προτιμά μια πιο διακριτική και «απαλή» προσέγγιση.«Έχω τη συνήθεια να γράφω τραγούδια για προσωπικές σχέσεις και να "πετάω" ενδιάμεσα μια στροφή για την πολιτική., ανέφερε.Πάντως, παρά την ουδέτερη στάση του, ο τραγουδιστής των Rolling Stones δεν απέφυγε να τοποθετηθεί πολιτικά στο παρελθόν.Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια εμφάνισης στο New Orleans Jazz & Heritage Festival, ο Τζάγκερ είχε ειρωνευτεί τον Ρεπουμπλικανό Κυβερνήτη της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι, λέγοντας στο κοινό: «Ελπίζω ο κ. Λάντρι να απολαμβάνει το σόου. Είναι πολύ συμπεριληπτικός, ξέρετε... προσπαθεί να μας πάει πίσω στην Εποχή του Λίθου».

Ο Λάντρι δεν το άφησε να πέσει κάτω, απαντώντας τότε μέσω του X (πρώην Twitter): «Δεν μπορείς να παίρνεις πάντα αυτό που θέλεις. Ο μόνος άνθρωπος που ίσως θυμάται την Εποχή του Λίθου είναι ο Μικ Τζάγκερ. Σε αγαπώ φίλε, είσαι πάντα ευπρόσδεκτος στη Λουιζιάνα!».