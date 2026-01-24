Έλενα Τοπαλίδου: Οι δημοσιογράφοι με στήριξαν, ένιωσα ασχήμια από τα σχόλια του κόσμου στα social media
Έλενα Τοπαλίδου: Οι δημοσιογράφοι με στήριξαν, ένιωσα ασχήμια από τα σχόλια του κόσμου στα social media

Κάπως με κούρασε η εικόνα μου στα social media, εξομολογήθηκε η ηθοποιός και χορεύτρια

Έλενα Τοπαλίδου: Οι δημοσιογράφοι με στήριξαν, ένιωσα ασχήμια από τα σχόλια του κόσμου στα social media
Στις δυσκολίες που συνάντησε λόγω της έκθεσής της στα μέσα στάθηκε η Έλενα Τοπαλίδου, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως πέρασε «δια πυρός και σιδήρου». Η ηθοποιός και χορεύτρια τόνισε ότι βαρέθηκε να βλέπει το όνομά της να φιγουράρει σε τίτλους. Παρόλα αυτά, δεν ένιωσε ότι οι δημοσιογράφοι της «επιτίθενται», αλλά αντίθετα ένιωσε άσχημα με όσα έγραφε ο κόσμος στα social media.

«Πέρασα δια πυρός και σιδήρου με το να εκτίθεμαι. Ήρθε μία στιγμή στη ζωή μου που βρέθηκα στην ανάγκη να μιλήσω για κάποιες τοξικότητες. Κάπως με κούρασε και η εικόνα μου στα social media, κουράστηκα να βλέπω τίτλους για μένα, με βαρέθηκα», εξομολογήθηκε σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», το πρωί του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου.

Η ηθοποιός και χορεύτρια υποστήριξε ότι οι δημοσιογράφοι δεν της φέρθηκαν άσχημα. Αντιθέτως, ένιωσε ότι δέχτηκε «επίθεση» κυρίως από τον κόσμο που τη σχολίαζε αρνητικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Οι δημοσιογράφοι με όλο αυτό που έγινε τα τελευταία δύο χρόνια με στήριξαν. Δεν ένιωσα ασχήμια από μέρους τους. Περισσότερη ασχήμια ένιωσα από τον κόσμο που με σχολίαζε στα social media», πρόσθεσε.

