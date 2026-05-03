Ο ΠΑΟΚ με πρωταγωνιστή τον Μέλβιν επικράτησε 91-79 του Περιστερίου και έκανε το 1-0, δείτε βίντεο

Στο δίλεπτο της τρίτης περιόδου, με συνεχείς πόντους από τον Νίκολς, το Περιστέρι «έτρεξε» σερί 0-8 και «γύρισε» ξανά το παιχνίδι (48-49). Με τη συνδρομή, δε, των Πέιν, Βαν Τούμπεργκεν, Χάρις, απέκτησε στο 25’ «αέρα» 5 πόντων (50-55).Συνεχείς βολές με τους Ταϊρί (5/5), Άλεν (2/2) και ένα τρίποντο από τον Ντίμσα, έκαναν ξανά «αφεντικό» στο παρκέ τον «Δικέφαλο» στο 28’με +5 (60-55). Διαφορά την οποία στο 35’ έστειλε στο +12 (79-67), αναγκάζοντας τον Βασίλη Ξανθόπουλο να καλέσει τάιμ άουτ.Στην επανέναρξη του παιχνιδιού η κατάσταση δε διαφοροποιήθηκε, οι «ασπρόμαυροι» συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο, στο 38’ πήγαν στο +13 (88-75) και «καθάρισαν» με τη νίκη.Τα δεκάλεπτα: 23-19, 48-41, 64-60, 91-79Διαιτητές: Τσαρούχα, Κατραχούρας, ΣκανδαλάκηςΟι συνθέσεις των ομάδων:ΠΑΟΚ (Παντελής Μπούτσκος): Άλεν 10, Μέλβιν 29 (4), Ταϊρί 19 (1), Κόνιαρης, Ομορούγι , Περσίδης 8 (2), Φίλλιος 7 (1), Μουρ 10, Ντίμσα 8 (1).ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 32 (4), Καρντένας 13, Βαν Τούμπεργκεν 7, Πετράκης, Πέιν 11, Ιτούνας, Μουράτος , Χάρις 11 (1), Κακλαμανάκης 5, Παπαδάκης, Κάριους, Γιάνκοβιτς.