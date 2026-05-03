Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γης, οι δενδροφυτεύσεις σε Χίο και Βόρεια Εύβοια, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό we4all, αναδεικνύουν μια στρατηγική με συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα.
Ο ΠΑΟΚ με πρωταγωνιστή τον Μέλβιν επικράτησε 91-79 του Περιστερίου και έκανε το 1-0, δείτε βίντεο
Ο ΠΑΟΚ με πρωταγωνιστή τον Μέλβιν επικράτησε 91-79 του Περιστερίου και έκανε το 1-0, δείτε βίντεο
Ο Αμερικανός στμάτησε στους 29 πόντους και ο Δικέφαλος πήρε τη νίκη στο πρώτο ματς της σειρά των play off της Stoiximan Basket League
Με αντεπίθεση διαρκείας από τα μισά της τρίτης περιόδου και μετά, ο ΠΑΟΚ επέβαλε το... νόμο του στο παρκέ και κέρδισε σήμερα στο PAOK Sports Arena το Περιστέρι με 91-79, στο πρώτο παιχνίδι για τα προημιτελικά των playoffs της Greek Basketball League.
Αποτέλεσμα με το οποίο πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τα ημιτελικά, γεγονός που θα έχει την ευκαιρία να εξασφαλίσει με νίκη στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς, την Τετάρτη (6/5), στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».
Σε επικράτηση του Περιστερίου στη δεύτερη συνάντηση των δύο ομάδων, η σειρά θα επιστρέψει για τρίτο ματς, στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα καθορίσει ποιος από τους δύο αντιπάλους θα έχει παρουσία στα ημιτελικά των πλέι οφ.
Κορυφαίος στην επιτυχία των «ασπρόμαυρων» ήταν ο Κλίβελαν Μέλβιν (29 πόντοι, με 4/9 τρίποντα, 5 ριμπάουντ). Στήριγμά που αποτέλεσε ο Μπριν Ταϊρί (19 πόντοι, με 12/12 βολές, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα).
Πάλευε, ουσιαστικά, μόνος του για το Περιστέρι ο Τάι Νίκολς (32 πόντοι, με 4/9 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα).
Το ματς
Αμυντική αποτελεσματικότητα και επιθετική ευστοχία από τον Μέλβιν, το έργο του οποίου στήριξαν οι Μουρ, Περσίδης, έβαλαν τον ΠΑΟΚ σε θέση... οδηγού από την εκκίνηση του ματς. Ο «Δικέφαλος» προηγήθηκε στο 3’ με 7-3 και στο 6’ με 18-10.
Συντήρησε τη διαφορά του γύρω από το ίδιο, περίπου, επίπεδο ως το 8’ (22-15), όταν το Περιστέρι, έχοντας εκτελεστές τους Νίκολς, Χάρις, Καρντένας, Βαν Τούμπεργκεν, «έγραψε» επιμέρους 7-17 και πήρε τα ηνία στο σκορ στο 13’ με +3 (29-32).
Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε, «πυροβολώντας» από τα 6.75 με τους Ταϊρί, Περσίδη, Φίλλιο, ανέτρεψε το εις βάρος του σκηνικό (15’ 38-34) και έφυγε στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο, με +7 (20’ 48-41).
Αποτέλεσμα με το οποίο πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τα ημιτελικά, γεγονός που θα έχει την ευκαιρία να εξασφαλίσει με νίκη στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς, την Τετάρτη (6/5), στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».
Σε επικράτηση του Περιστερίου στη δεύτερη συνάντηση των δύο ομάδων, η σειρά θα επιστρέψει για τρίτο ματς, στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα καθορίσει ποιος από τους δύο αντιπάλους θα έχει παρουσία στα ημιτελικά των πλέι οφ.
Κορυφαίος στην επιτυχία των «ασπρόμαυρων» ήταν ο Κλίβελαν Μέλβιν (29 πόντοι, με 4/9 τρίποντα, 5 ριμπάουντ). Στήριγμά που αποτέλεσε ο Μπριν Ταϊρί (19 πόντοι, με 12/12 βολές, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα).
Πάλευε, ουσιαστικά, μόνος του για το Περιστέρι ο Τάι Νίκολς (32 πόντοι, με 4/9 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα).
Το ματς
Αμυντική αποτελεσματικότητα και επιθετική ευστοχία από τον Μέλβιν, το έργο του οποίου στήριξαν οι Μουρ, Περσίδης, έβαλαν τον ΠΑΟΚ σε θέση... οδηγού από την εκκίνηση του ματς. Ο «Δικέφαλος» προηγήθηκε στο 3’ με 7-3 και στο 6’ με 18-10.
Συντήρησε τη διαφορά του γύρω από το ίδιο, περίπου, επίπεδο ως το 8’ (22-15), όταν το Περιστέρι, έχοντας εκτελεστές τους Νίκολς, Χάρις, Καρντένας, Βαν Τούμπεργκεν, «έγραψε» επιμέρους 7-17 και πήρε τα ηνία στο σκορ στο 13’ με +3 (29-32).
Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε, «πυροβολώντας» από τα 6.75 με τους Ταϊρί, Περσίδη, Φίλλιο, ανέτρεψε το εις βάρος του σκηνικό (15’ 38-34) και έφυγε στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο, με +7 (20’ 48-41).
Στο δίλεπτο της τρίτης περιόδου, με συνεχείς πόντους από τον Νίκολς, το Περιστέρι «έτρεξε» σερί 0-8 και «γύρισε» ξανά το παιχνίδι (48-49). Με τη συνδρομή, δε, των Πέιν, Βαν Τούμπεργκεν, Χάρις, απέκτησε στο 25’ «αέρα» 5 πόντων (50-55).
Συνεχείς βολές με τους Ταϊρί (5/5), Άλεν (2/2) και ένα τρίποντο από τον Ντίμσα, έκαναν ξανά «αφεντικό» στο παρκέ τον «Δικέφαλο» στο 28’
με +5 (60-55). Διαφορά την οποία στο 35’ έστειλε στο +12 (79-67), αναγκάζοντας τον Βασίλη Ξανθόπουλο να καλέσει τάιμ άουτ.
Στην επανέναρξη του παιχνιδιού η κατάσταση δε διαφοροποιήθηκε, οι «ασπρόμαυροι» συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο, στο 38’ πήγαν στο +13 (88-75) και «καθάρισαν» με τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 23-19, 48-41, 64-60, 91-79
Διαιτητές: Τσαρούχα, Κατραχούρας, Σκανδαλάκης
Οι συνθέσεις των ομάδων:
ΠΑΟΚ (Παντελής Μπούτσκος): Άλεν 10, Μέλβιν 29 (4), Ταϊρί 19 (1), Κόνιαρης, Ομορούγι , Περσίδης 8 (2), Φίλλιος 7 (1), Μουρ 10, Ντίμσα 8 (1).
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 32 (4), Καρντένας 13, Βαν Τούμπεργκεν 7, Πετράκης, Πέιν 11, Ιτούνας, Μουράτος , Χάρις 11 (1), Κακλαμανάκης 5, Παπαδάκης, Κάριους, Γιάνκοβιτς.
Συνεχείς βολές με τους Ταϊρί (5/5), Άλεν (2/2) και ένα τρίποντο από τον Ντίμσα, έκαναν ξανά «αφεντικό» στο παρκέ τον «Δικέφαλο» στο 28’
με +5 (60-55). Διαφορά την οποία στο 35’ έστειλε στο +12 (79-67), αναγκάζοντας τον Βασίλη Ξανθόπουλο να καλέσει τάιμ άουτ.
Στην επανέναρξη του παιχνιδιού η κατάσταση δε διαφοροποιήθηκε, οι «ασπρόμαυροι» συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο, στο 38’ πήγαν στο +13 (88-75) και «καθάρισαν» με τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 23-19, 48-41, 64-60, 91-79
Διαιτητές: Τσαρούχα, Κατραχούρας, Σκανδαλάκης
Οι συνθέσεις των ομάδων:
ΠΑΟΚ (Παντελής Μπούτσκος): Άλεν 10, Μέλβιν 29 (4), Ταϊρί 19 (1), Κόνιαρης, Ομορούγι , Περσίδης 8 (2), Φίλλιος 7 (1), Μουρ 10, Ντίμσα 8 (1).
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 32 (4), Καρντένας 13, Βαν Τούμπεργκεν 7, Πετράκης, Πέιν 11, Ιτούνας, Μουράτος , Χάρις 11 (1), Κακλαμανάκης 5, Παπαδάκης, Κάριους, Γιάνκοβιτς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα