Ο ζάπλουτος MrBeast αποκάλυψε ότι... δανείζεται χρήματα: Δεν μου φτάνουν ούτε για McDonald’s
GALA
MrBeast YouTube

Ο ζάπλουτος MrBeast αποκάλυψε ότι... δανείζεται χρήματα: Δεν μου φτάνουν ούτε για McDonald’s

Ο Τζίμι Ντόναλντσον, γνωστός ως MrBeast, υποστηρίζει ότι παρά την αποτίμηση δισεκατομμυρίων και την ιδιοκτησία του σε εταιρείες και brands, η προσωπική του ρευστότητα είναι περιορισμένη

Ο ζάπλουτος MrBeast αποκάλυψε ότι... δανείζεται χρήματα: Δεν μου φτάνουν ούτε για McDonald’s
Άννα Νταλλαρή
15 ΣΧΟΛΙΑ
Παρότι εμφανίζεται «δισεκατομμυριούχος στα χαρτιά», ο MrBeast υποστηρίζει ότι στην πράξη δεν έχει καθόλου χρήματα, σε βαθμό που αναγκάζεται να δανείζεται. Ο 27χρονος επιχειρηματίας και δημιουργός περιεχομένου Τζίμι Ντόναλντσον, που είναι γνωστός στους εκατοντάδες εκατομμύρια συνδρομητές του στο YouTube ως MrBeast, περιέγραψε την προσωπική του οικονομική εικόνα ως «αρνητική», τονίζοντας ότι η καθαρή του αξία δεν μεταφράζεται σε διαθέσιμα μετρητά.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal: «Δανείζομαι χρήματα. Αυτό δείχνει πόσο λίγα χρήματα έχω. Τεχνικά, όλοι όσοι βλέπουν αυτό το βίντεο έχουν περισσότερα χρήματα από μένα στον τραπεζικό τους λογαριασμό, η καθαρή αξία της εταιρείας μου όμως, δεν μου εξασφαλίζει ρευστό για κάτι τόσο απλό όσο ένα McDonald’s».

Ο Ντόναλντσον έχει πει ότι κρατάει για τον εαυτό του κάτω από 1 εκατ. δολάρια, παρότι διατηρεί πάνω από το 50% της Beast Industries, η οποία αποτιμάται στα 5 δισ. δολάρια. Το επιχειρηματικό του αποτύπωμα δεν περιορίζεται στο κανάλι του στο YouTube (με αναφορά σε 107 δισ. συνολικές προβολές), καθώς έχει αναπτύξει και άλλες δραστηριότητες: το brand σοκολάτας Feastables, το Lunchly (προϊόν τυποποιημένου φαγητού), το MrBeast Burger (μοντέλο «εικονικού εστιατορίου» με παραλαβή/παράδοση) και την εταιρεία παραγωγής MrBeast LLC, που υποστηρίζει την παραγωγή των βίντεό του. Αναφορές υπάρχουν και για συμφωνία με την Amazon με «εννιαψήφιο» νούμερο.


Με βάση τα περιουσιακά του στοιχεία, η καθαρή του αξία εκτιμάται τουλάχιστον στα 2,6 δισ. δολάρια, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει ότι αυτό δεν σημαίνει ότι διαθέτει αντίστοιχα χρήματα σε μετρητά. Παράλληλα, το Forbes εκτίμησε τα ετήσια έσοδά του στα 85 εκατ. δολάρια για την περίοδο Απριλίου 2024 – Απριλίου 2025.

Ο ίδιος επιμένει ότι, παρότι η δημόσια εικόνα του είναι αυτή ενός δισεκατομμυριούχου, η προσωπική του ρευστότητα δεν ακολουθεί: «Είναι αστείο να μιλάω για τα προσωπικά μου οικονομικά, γιατί κανείς δεν πιστεύει ποτέ τίποτα από όσα λέω. Είναι σε φάση: “Είσαι δισεκατομμυριούχος!”. Εγώ λέω: “Αυτό είναι καθαρή αξία”. Αυτή τη στιγμή έχω αρνητικά χρήματα».
Ο ζάπλουτος MrBeast αποκάλυψε ότι... δανείζεται χρήματα: Δεν μου φτάνουν ούτε για McDonald’s
Κλείσιμο

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο MrBeast εξήγησε ότι η καθημερινότητά του είναι απορροφημένη από τη δουλειά και την ανάπτυξη της επιχείρησής του: «Ξυπνάω, απλώς δουλεύω… Είμαι τόσο απασχολημένος που δεν σκέφτομαι πραγματικά τον προσωπικό μου τραπεζικό λογαριασμό. Είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος στο να φτιάχνω τα καλύτερα βίντεο που γίνεται και να χτίζω την επιχείρηση όσο πιο μεγάλη γίνεται».

Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Άννα Νταλλαρή
15 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης