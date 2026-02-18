Η ανάρτηση της Μαρίας Παναγοπούλου για τον Κώστα Χαρδαβέλλα 14 μήνες μετά τον θάνατό του
Ο δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2024, σε ηλικία 79 ετών
Μία ανάρτηση έκανε η Μαρία Παναγοπούλου για τον Κώστα Χαρδαβέλλα, 14 μήνες μετά τον θάνατό του.
Η χήρα του δημοσιογράφου ανέβασε την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου μία παλιά φωτογραφία με τον σύζυγό της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και επισήμανε πως μπορεί το ημερολόγιο να δείχνει πως έχει περάσει ένας χρόνος και δύο μήνες από τότε που ο Κώστας Χαρδαβέλλας έφυγε από τη ζωή, ωστόσο για εκείνη ο χρόνος δεν έχει την ίδια αίσθηση πια.
Η Μαρία Παναγοπούλου έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της: «14 μήνες σήμερα, λέει το ημερολόγιο. Αλλά τι ξέρει το ημερολόγιο από πραγματική μέτρηση του χρόνου;».
Δείτε την ανάρτηση
Λίγους μήνες πριν, τον Νοέμβριο του 2025 συγκεκριμένα, η Μαρία Παναγοπούλου σε συνέντευξη που είχε προβληθεί στο Buongiorno, είχε εξομολογηθεί πως όσο περνάει ο καιρός της είναι πιο δύσκολο να διαχειριστεί την απώλεια του δημοσιογράφου: «Το βλέμμα των ανθρώπων αλλάζει μετά την απώλεια, πραγματικά σε κοιτάνε αλλιώς. Ο Κώστας έφυγε 79 ετών. Δεν έχει καμιά διαφορά για εμένα όσο χρονών και αν έφευγε, ακόμα και 109 χρονών να έφευγε για μένα θα ήταν το ίδιο. Όμως σκέφτομαι ότι αν είχε φύγει στην πρώτη του ασθένεια, στα 65 του, θα ήταν 100 φορές πιο δύσκολο, γιατί νιώθεις ότι "είχα τόσα πολλά ακόμη να κάνω"», είχε πει και συμπλήρωνε: «Για να είμαι ειλικρινής, όσο περνάει ο καιρός, γίνεται λίγο πιο δύσκολο. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος είπε ότι ο χρόνος είναι γιατρός, αλλά δεν είναι γιατρός ο χρόνος».
