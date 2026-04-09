Το CNN «πέθανε» τον Μάικλ Τζ. Φοξ, πώς αντέδρασε ο ηθοποιός
Αφιερωματικό βίντεο του αμερικανικού δικτύου δημιούργησε την εντύπωση ότι ο Φοξ είχε φύγει από τη ζωή

Τις φήμες περί θανάτου του διέψευσε ο Μάικλ Τζ. Φοξ, καθησυχάζοντας τους θαυμαστές του. Όλα ξεκίνησαν όταν το CNN δημοσίευσε ένα αφιερωματικό βίντεο που έφερε τον τίτλο «Αναδρομή στη ζωή του ηθοποιού Μάικλ Τζ. Φοξ», το οποίο δημιούργησε σε πολλούς την εντύπωση ότι ο ηθοποιός είχε φύγει από τη ζωή.

Η ψευδής είδηση έκανε τον γύρο του διαδικτύου με τον εκπρόσωπό του Φοξ να δηλώνει στο TMZ πως είναι καλά. Ο πρωταγωνιστής των ταινιών «Επιστροφή στο Μέλλον», που είχε διαγνωστεί με τη νόσο του Πάρκινσον το 1991, είχε παρευρεθεί μάλιστα σε εκδήλωση την προηγούμενη μέρα. «Ο Μάικλ είναι μια χαρά», δήλωσε ο εκπρόσωπός του, προσθέτοντας: «Ήταν στο PaleyFest χθες. Ανέβηκε στη σκηνή και έδωσε συνεντεύξεις».

Πέρα από τη δήλωση του εκπροσώπου του όμως, ο ίδιος ο Φοξ σχολίασε το βίντεο που προκάλεσε πανικό σε ανάρτησή του στο Threads. «Πώς αντιδράς όταν ανοίγεις την τηλεόραση και το CNN μεταδίδει ότι πέθανες;», έγραψε και συμπλήρωσε: «Τι κάνεις… A) αλλάζεις στο MNSBC, ή όπως κι αν λέγονται πλέον, (B) ρίχνεις καυτό νερό στα πόδια σου - αν πονάει, είσαι μια χαρά, (C) παίρνεις τη γυναίκα σου τηλέφωνο, ελπίζοντας ότι θα ανησυχήσει αλλά θα σε καθησυχάσει, (D) χαλαρώνεις - το κάνουν αυτό μία φορά τον χρόνο, (E) αναρωτιέσαι “τι στο καλό;”. Νόμιζα ότι ο κόσμος έφτανε στο τέλος του, αλλά τελικά είμαι μόνο εγώ και είμαι καλά. Με αγάπη, Μάικ».

Από την πλευρά του, το CNN ανασκεύασε, ζητώντας συγγνώμη από τον ηθοποιό και την οικογένειά του. «Το αφιέρωμα δημοσιεύθηκε εκ παραδρομής. Το αφαιρέσαμε από τις πλατφόρμες μας και ζητούμε συγγνώμη από τον Μάικλ Τζ. Φοξ και την οικογένειά του», αναφερόταν στην ανακοίνωσή του στο TMZ.
