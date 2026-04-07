Χρύσα Μιχαλοπούλου: Σε σκηνή με τον Θανάση Αλευρά του έφυγε το δόντι και το κολλήσαμε για να συνεχίσουμε
Προσπάθησα να κρατηθώ αλλά δεν μπορούσα, συμπλήρωσε η ηθοποιός

Ένα χιουμοριστικό σκηνικό κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της με τον Θανάση Αλευρά περιέγραψε η Χρύσα Μιχαλοπούλου, εξηγώντας πως κατά τη διάρκεια γυρίσματος έπεσε το δόντι του ηθοποιού και χρειάστηκε να το κολλήσουν για να μπορέσουν να συνεχίσουν.

Η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» την Τρίτη 7 Απριλίου με αφορμή την ταινία «Φίλοι για πάντα» στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον Θανάση Αλευρά και αρχικά δήλωσε πως πρόκειται για ένα πολύ ευχάριστο έργο: «Είναι μία πολύ ευχάριστη κωμωδία, που έχει σαν βάση τη φιλία. Παίζει και ο Θανάσης Αλευράς, που είναι ένας άνθρωπος που έχει "καταπιεί" την κωμωδία», είπε.

Έπειτα, η Χρύσα Μιχαλοπούλου αποκάλυψε μία από τις πιο ξεκαρδιστικές στιγμές που έζησε με τον ηθοποιό στα γυρίσματα: «Κάποια στιγμή του Θανάση του έφυγε το δόντι. Ήρθε στο γύρισμα με ένα δόντι να παίζει. Οπότε σε μία σκηνή, πάει να μιλήσει -είναι η σκηνή που τον συστήνω στην οικογένειά μου- και είμαστε στη λήψη και λέει "χάρηκα πάρα..." και του φεύγει το δόντι. Λέμε "αποκλείεται". Προσπαθώ να κρατηθώ και δεν μπορώ γιατί είμαι και χάχας και πήραμε πολλές ανάσες, κάναμε ένα μικρό διάλειμμα για να συνεχίσουμε. Κολλήσαμε και το δόντι», δήλωσε.

