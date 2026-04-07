Δημήτρης Κόκοτας: Κάποιες στιγμές μπορεί να φαίνεται πιο βελτιωμένη η κατάσταση αλλά μέχρι εκεί, λέει η αδερφή του
Η Έλλη Κόκοτα μίλησε για την κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή μετά το οξύ έμφραγμα που υπέστη στις 28 Μαρτίου 2024
Για τον αγώνα που δίνει ο Δημήτρης Κόκοτας μίλησε η αδερφή του, αποκαλύπτοντας πως κάποιες στιγμές μπορεί να φαίνεται βελτιωμένη η κατάστασή του, ωστόσο δεν έχει αλλάξει κάτι παραπάνω.
Η Έλλη Κόκοτα μίλησε στο «Πρωινό» την Τρίτη 7 Απριλίου και εξήγησε πως εδώ και σχεδόν δύο χρόνια που ο αδερφός της νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» μετά από οξύ έμφραγμα που υπέστη, τον επισκέπεται και του μιλάει και προσεύχεται συνεχώς να γίνει καλά και να επιστρέψει στο σπίτι του και στην οικογένειά του. Όπως ανέφερε, η σύζυγός του είναι μόνιμα στο πλευρό του, ωστόσο το μόνο που μπορεί να κάνει η ίδια αλλά και όλα τα οικεία του πρόσωπα, είναι υπομονή.
Η αδερφή του Δημήτρη Κόκοτα είπε αναλυτικά: «Κάνει τον δικό του αγώνα και περιμένουμε κάτι καλύτερο να γίνει. Είναι καλά, είναι εκεί που ξέρετε ότι είναι, και περιμένουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Προσευχόμαστε να γίνει καλύτερα, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Ευχόμαστε όλοι να πάει προς το καλύτερο. Τώρα είναι η ίδια η κατάστασή του, κάποιες στιγμές μπορεί να φαίνεται πιο βελτιωμένος, αλλά μέχρι εκεί. Πάω στο νοσοκομείο, τον βλέπω, του μιλάω πάντα. Του λέω "Εύχομαι να γίνεις γρήγορα καλά". Δεν μπορώ να σας πω (αν αντιδράει), συγγνώμη. Εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά, να γυρίσει στην οικογένειά του και σε αυτούς που τον αγαπούν. Στεναχωριέμαι για τον Δημήτρη που είναι εκεί, και εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά, να πάει σπίτι του. Εύχομαι να γίνει το καλύτερο για εκείνον. Η Κατερίνα είναι βράχος δίπλα του. Εννοείται. Εύχομαι Καλή Ανάσταση σε όλους. Καλό Πάσχα, υγεία, σε όλους».
Οι τελευταίες δηλώσεις που είχε κάνει η σύζυγός του, Κατερίνα, ήταν τον Δεκέμβριο του 2025, με την ίδια να αναφέρει πως η κατάστασή του ήταν σταθερή και πως αυτό που ήλπιζε και συνεχίζει να ελπίζει είναι ότι αυτόν τον χρόνο ο Δημήτρης Κόκοτας θα γυρίσει στην οικογένειά του.
Η Κατερίνα Κόκοτα είχε πει: «Για εμάς δεν έχει αλλάξει κάτι σημαντικά. Είναι σε μία σταθερά καλή κατάσταση. Ο Δημήτρης καταλαβαίνει. Εύχομαι ο καινούριος χρόνος να φέρει σε όλους υγεία, αφθονία και σε προσωπικό επίπεδο να μας φέρει τον Δημήτρη σπίτι μας υγιή και δυνατό. Το εύχομαι πραγματικά με όλη μου την καρδιά».
