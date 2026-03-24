Αριάδνη για Αλέξανδρο στο Survivor: Σκέφτεται εμένα αντί τον αγώνα, δεν νομίζω να σταματήσει μετά τη χυλόπιτα
Θα προσπαθήσει να διεκδικήσει κάτι που δεν μπορεί, είπε η παίκτρια των «Αθηναίων» για το μέλος της αντίπαλης ομάδας που εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για εκείνη
Αφού ο Αλέξανδρος Τσιλιμίγκρας εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για την Αριάδνη Δημητρέλου στο συμβούλιο του νησιού, η τελευταία εξομολογήθηκε στο νέο επεισόδιο του Survivor πως ένιωσε άβολα.
Με χιούμορ, τόνισε πως ο παίκτης των «Επαρχιωτών», αντί να έχει στραμμένη την προσοχή του στον στίβο μάχης, σκέφτεται εκείνη. Αν και η ίδια δεν ενδιαφέρεται, είναι βέβαιη πως ο Αλέξανδρος δεν θα πτοηθεί.
Μιλώντας στην κάμερα μετά τα όσα εκτυλίχθηκαν, η Αριάδνη είπε: «Χθες ήταν ένα πολύ άβολο συμβούλιο για μένα. Δεν το περίμενα, μου ήρθε ξαφνικό. Τον είχαν πάρει όλοι στο δούλεμα τον Άλεξ. Ακόμα και ο Γιώργος Λιανός. Ήθελε τον χρόνο του μέχρι να πει το όνομά μου, δυσκολεύτηκε πολύ. Είχε κοκκινίσει πιο πολύ από μένα. Αντί να σκέφτεται τον αγώνα, σκέφτεται εμένα».
Ακολούθως, σχολίασε πως, αν οι δύο παίκτες παραμείνουν στο ριάλιτι επιβίωσης μέχρι την ένωση, ο Αλέξανδρος θα κάνει κινήσεις για τη διεκδικήσει. «Εδώ είπε ότι μπήκε στη θάλασσα και έψαχνε την παραλία μας για να έρθει να με βρει. Μάλλον, δεν τα κατάφερε γιατί είμαστε λίγο μακριά. Φοβάμαι μην ξυπνήσω μια μέρα και τον βρω δίπλα μου. Αν δεν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα παρακαλάει να φτάσουμε στην ένωση για να είμαστε μαζί. Μετά τη χυλόπιτα μπορεί και να ηρεμήσει. Είπε ότι του αρέσουν οι χυλόπιτες, οπότε δεν νομίζω να σταματήσει. Θα σκέφτεται ότι ''ο τολμών νικά''. Θα προσπαθήσει να διεκδικήσει κάτι που δεν μπορεί», πρόσθεσε.
