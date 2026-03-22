Έμα Χέμινγκ για τα 17 χρόνια γάμου με τον Μπρους Γουίλις: Ήμουν φτιαγμένη για να τον αγαπώ





Μπρους Γουίλις και η Έμα Χέμινγκ , με τη σύζυγο του ηθοποιού να δηλώνει ότι ο προορισμός της στη ζωή ήταν να τον συναντήσει και συνδεθεί μαζί του.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2007 και παντρεύτηκε δύο χρόνια αργότερα. Έχουν αποκτήσει μαζί δύο κόρες.

Ο Μπρους Γουίλις έχει επίσης τρεις κόρες από τον προηγούμενο γάμο του με την Ντέμι Μουρ. Ο ηθοποιός αποσύρθηκε από την υποκριτική το 2022, μετά τη διάγνωσή του με αφασία. Το 2023 διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια (FTD)





Η Έμα Χέμινγκ έχει μιλήσει για το ρόλο της ως το πρόσωπο που φροντίζει τον σύζυγός της λόγω της νόσου του, αναφέροντας σε συνέντευξή της στο People πέρυσι: «Στην αρχή ένιωθα πολύ απομονωμένη, και φαινόταν ότι ό,τι συνέβαινε, συνέβαινε μόνο σε εμάς. Με τον καιρό κατάλαβα ότι θα ήταν ωφέλιμο να μιλήσω γι’ αυτό και να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο, ώστε οι άνθρωποι να πηγαίνουν νωρίτερα στον γιατρό, να λαμβάνουν διάγνωση νωρίτερα και να συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές».Τον Αύγουστο, η Έμα Χέμινγκ αποκάλυψε ότι η οικογένεια αποφάσισε να μετακομίσει ο Γουίλις σε ένα ξεχωριστό σπίτι , σχεδιασμένο ειδικά για τις ανάγκες του, ώστε να μπορεί να λαμβάνει την κατάλληλη φροντίδα. Το νέο αυτό σπίτι βρίσκεται κοντά στην οικογενειακή τους κατοικία, με τη σύζυγο και τις κόρες του ηθοποιού να τον επισκέπτονται τακτικά.

17 χρόνια γάμου γιόρτασαν οΗ Χέμινγκ προχώρησε σε μία ανάρτηση το Σάββατο 21 Μαρτίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μία κοινή φωτογραφία από τον γάμο τους, το 2009, σημειώνοντας: «Ήμουν φτιαγμένη για να τον αγαπώ. 17 χρόνια γάμου».