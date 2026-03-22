Έμα Χέμινγκ για τα 17 χρόνια γάμου με τον Μπρους Γουίλις: Ήμουν φτιαγμένη για να τον αγαπώ
GALA
17 χρόνια γάμου γιόρτασαν ο Μπρους Γουίλις και η Έμα Χέμινγκ, με τη σύζυγο του ηθοποιού να δηλώνει ότι ο προορισμός της στη ζωή ήταν να τον συναντήσει και συνδεθεί μαζί του.

Η Χέμινγκ προχώρησε σε μία ανάρτηση το Σάββατο 21 Μαρτίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μία κοινή φωτογραφία από τον γάμο τους, το 2009, σημειώνοντας: «Ήμουν φτιαγμένη για να τον αγαπώ. 17 χρόνια γάμου».

Δείτε την ανάρτησή της


 Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2007 και παντρεύτηκε δύο χρόνια αργότερα. Έχουν αποκτήσει μαζί δύο κόρες. Ο Μπρους Γουίλις έχει επίσης τρεις κόρες από τον προηγούμενο γάμο του με την Ντέμι Μουρ. Ο ηθοποιός αποσύρθηκε από την υποκριτική το 2022, μετά τη διάγνωσή του με αφασία. Το 2023 διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια (FTD).

Η Έμα Χέμινγκ έχει μιλήσει για το ρόλο της ως το πρόσωπο που φροντίζει τον σύζυγός της λόγω της νόσου του, αναφέροντας σε συνέντευξή της στο People πέρυσι: «Στην αρχή ένιωθα πολύ απομονωμένη, και φαινόταν ότι ό,τι συνέβαινε, συνέβαινε μόνο σε εμάς. Με τον καιρό κατάλαβα ότι θα ήταν ωφέλιμο να μιλήσω γι’ αυτό και να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο, ώστε οι άνθρωποι να πηγαίνουν νωρίτερα στον γιατρό, να λαμβάνουν διάγνωση νωρίτερα και να συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές».

Τον Αύγουστο, η Έμα Χέμινγκ αποκάλυψε ότι η οικογένεια αποφάσισε να μετακομίσει ο Γουίλις σε ένα ξεχωριστό σπίτι, σχεδιασμένο ειδικά για τις ανάγκες του, ώστε να μπορεί να λαμβάνει την κατάλληλη φροντίδα. Το νέο αυτό σπίτι βρίσκεται κοντά στην οικογενειακή τους κατοικία, με τη σύζυγο και τις κόρες του ηθοποιού να τον επισκέπτονται τακτικά.
Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία γίνεται ολοένα πιο έξυπνη και διασυνδεδεμένη, η Xiaomi, 17 Series, μαζί με το ολοκληρωμένο οικοσύστημα που την πλαισιώνει από tablets, smartwatch και trackers προσφέρει μια πραγματικά connected και A.I. εμπειρία και μάλιστα με early bird προσφορές έως τις 15 Μαρτίου.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης