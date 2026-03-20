Ο Έρικ Ντέιν δεν εμφανίστηκε στο In Memoriam των Όσκαρ γιατί δεν ήταν κινηματογραφικό αστέρι, είπε η δημιουργός του Grey’s Anatomy
Η απουσία του εκλιπόντος ηθοποιού μεταξύ άλλων καλλιτεχνών από το αφιέρωμα της Ακαδημίας προκάλεσε αντιδράσεις
Η δημιουργός του «Grey’s Anatomy», Σόντα Ράιμς υπερασπίστηκε την επιλογή των Όσκαρ 2026 να μην συμπεριλάβουν τον Έρικ Ντέιν στο «In Memoriam» εν μέσω αντιδράσεων για την απουσία σημαντικών ονομάτων που έφυγαν από τη ζωή, από το αφιέρωμα.
Η Ράιμς δήλωσε ότι δεν ενοχλήθηκε με την παράλειψη του Ντέιν από το In Memoriam των Όσκαρ, εξηγώντας ότι ο ηθοποιός, ο οποίος απεβίωσε τον Φεβρουάριο σε ηλικία 53 ετών μετά από μάχη με ALS, ήταν μοναδικός στον χώρο της τηλεόρασης, αλλά όχι κινηματογραφικό αστέρι.
«Λοιπόν, δεν είναι κινηματογραφικό αστέρι», είπε η Ράιμς στο Entertainment Tonight μετά την τελετή των Όσκαρ, απαντώντας στην άμεση κριτική για την παράλειψη του Ντέιν και άλλων ηθοποιών όπως οι Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, Μπριζίτ Μπαρντό, Μάλκολμ-Τζαμάλ Γουόρνερ, Ρόμπερτ Καραντίν και ο Μπατ Κορτ του «Harold and Maude». «Νομίζω ότι όταν έρθουν τα Emmy, θα τιμηθεί όπως πρέπει. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τα Όσκαρ για το ότι εστιάζουν στον κινηματογράφο και χάθηκαν τόσοι άνθρωποι… Ο Έρικ ήταν μοναδικός στην τηλεόραση».
Η Ράιμς τόνισε ακόμη: «Ο Έρικ ήταν—ή είναι—ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Και λέω είναι, γιατί μου είναι πολύ δύσκολο να πιστέψω ότι έχει φύγει. Ήταν μεγάλη απώλεια για εμάς, για την οικογένεια Shondaland, για το "Grey’s Anatomy" και ειλικρινά για όσους τον γνώριζαν. Ήταν ένας υπέροχος, γενναιόδωρος άνθρωπος και δεν νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν πόσο σπουδαίος ήταν».
Φέτος, η ενότητα In Memoriam των Όσκαρ επεκτάθηκε, με μεγαλύτερα αφιερώματα στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, τη Ντάιαν Κίτον και τον Ρομπ Ράινερ. Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ τραγούδησε αποσπάσματα από το «The Way We Were» προς τιμήν του Ρέντφορντ, ενώ η Ρέιτσελ ΜακΆνταμς, συμπρωταγωνίστρια της Κίτον στο «The Family Stone», εκφώνησε λόγο για τη βραβευμένη με Όσκαρ του «Annie Hall». Το αφιέρωμα στον Ράινερ αποτέλεσε ένα από τα πιο συγκινητικά σημεία της τελετής, με τον Μπίλι Κρίσταλ να τιμά τον φίλο του και δεκάδες ηθοποιούς από ταινίες του Ρομπ Ράινερ να τον συνοδεύουν στη σκηνή, από την Κάθι Μπέιτς μέχρι τη Μέγκ Ράιαν, τον Τζέρι Ο’Κόνελ και την Ανέτ Μπένινγκ.
Ο Ντέιν εμφανίστηκε ως Δρ. Μαρκ Σλόαν, γνωστός ως McSteamy, σε 145 επεισόδια της ιατρικής σειράς της ABC. Εκ μέρους της εταιρείας Shondaland, η Ράιμς είχε δηλώσει μετά τον θάνατό του: «Ήταν αγαπημένο μέλος της οικογένειας Shondaland και του "Grey’s Anatomy". Ήταν πραγματικά ταλαντούχος ηθοποιός, με την ερμηνεία του ως Δρ. Μαρκ Σλόαν να αφήνει ανεξίτηλο σημάδι στη σειρά και στο κοινό παγκοσμίως».
Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, η Ακαδημία αναγνώρισε την απογοήτευση του κοινού για το γεγονός ότι ορισμένοι εκλιπόντες ηθοποιοί δεν συμπεριλήφθηκαν φέτος στο In Memoriam και, όπως ανέφερε πηγή από το περιβάλλον της, κάθε χρόνο κατατίθενται εκατοντάδες αιτήματα για ένταξη καλλιτεχνών στο αφιέρωμα. Τα αιτήματα αυτά αξιολογούνται από ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από μέλη διαφόρων τομέων της Ακαδημίας. Στη συνέχεια, η επιτροπή αποφασίζει ποια ονόματα θα προβληθούν στην τηλεοπτική μετάδοση, λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο χρόνο της τελετής.
Ο executive producer των Όσκαρ δήλωσε χαρακτηριστικά στο Variety: «Είναι απόφαση της Ακαδημίας ποιοι τελικά εμφανίζονται στην κάμερα, αλλά είναι δύσκολο. Νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχουν να κάνουν. Πάντα είναι δύσκολο όταν κατά κάποιον τρόπο δέχονται επικρίσεις γι’ αυτό. Ναι, πάντα υπάρχουν άνθρωποι που μένουν εκτός. Δυστυχώς, χάνουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους και, ειδικά, χάνουμε θρυλικές προσωπικότητες κάθε χρόνο, οπότε είναι ίσως η πιο δύσκολη ισορροπία που πρέπει να κρατηθεί. Πιστεύω ότι αυτό που έκαναν χθες το βράδυ ίσως ήταν το καλύτερο In Memoriam στην ιστορία των Όσκαρ».
