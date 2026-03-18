Έρικ Ντέιν: Λυπημένη η οικογένειά του με την απουσία του από το «In Memoriam» των φετινών Όσκαρ
Η οικογένεια του Έρικ Ντέιν εξέφρασε τη λύπη της που το όνομά του δεν συμπεριλήφθηκε στο αφιέρωμα «In Memoriam» κατά την 98η απονομή των Όσκαρ.
Πηγή κοντά στην πρώην σύζυγο του Ντέιν, Ρέμπεκκα Γκέιχαρτ, δήλωσε στο TMZ ότι, παρά τη λύπη τους, κατανοούν πως «ήταν μια χρονιά με πολλές απώλειες για τη βιομηχανία». Ένας συνεργάτης της Ακαδημίας πρόσθεσε ότι η παράλειψη δεν οφείλεται σε κακή πρόθεση, αλλά σε περιορισμένο χρόνο μετάδοσης κατά τη διάρκεια της βραδιάς.
Παρά την απουσία του από την τηλεοπτική μετάδοση, όλοι οι ηθοποιοί που έφυγαν από τη ζωή περιλαμβάνονται στην κατηγορία «In Memoriam» στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας, γεγονός που έδωσε κάποια ανακούφιση στην οικογένεια του Ντέιν.
Στην ίδια κατηγορία παραλείψεων εντάσσεται και ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, ο οποίος πέθανε από καρκίνο του παχέος εντέρου λίγες εβδομάδες πριν από τον Ντέιν. Όπως και ο Έρικ Ντέιν, ήταν κυρίως γνωστός για τη δουλειά του στην τηλεόραση, αν και και οι δύο είχαν εμφανιστεί σε αρκετές ταινίες κατά τη διάρκεια της καριέρας τους.
Από το φετινό αφιέρωμα «In Memoriam» απουσίασαν επίσης η Μπριζίτ Μπαρντό, ο Μάλκολμ Τζαμάλ Γουόρνερ («Cosby Show») και ο Ρόμπερτ Καραντάιν («Lizzie McGuire»). Η Μπαρντό πέθανε σε ηλικία 91 ετών τον Δεκέμβριο, ο Καραντάιν έδωσε τέλος στη ζωή του τον Φεβρουάριο μετά από μάχη με διπολική διαταραχή, ενώ ο Γουόρνερ πνίγηκε σε οικογενειακές διακοπές στην Κόστα Ρίκα σε ηλικία 54 ετών.
Κατά τη διάρκεια της τελετής, η Κάθριν Ο' Χάρα, ο Ρόμπερτ Ντυβάλ, η Νταϊάν Λαντ και άλλοι κορυφαίοι, εκλιπόντες ηθοποιοί τιμήθηκαν, ενώ έγινε ιδιαίτερη αναφορά στους Ρομπ Ράινερ, Ντάιαν Κίτον και Ρόμπερτ Ρέντφορντ.
Ο Έρικ Ντέιν, γνωστός από το «Grey’s Anatomy», πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου, στα 53 του, μετά από μάχη με τη νόσο ALS. Μαζί με τη Ρέμπεκκα Γκέιχαρτ είχε αποκτήσει δύο κόρες. Παρά το γεγονός ότι είχαν χωρίσει το 2017, η Γκέιχαρτ είχε αποσύρει την αίτηση διαζυγίου τον Μάρτιο του 2025, λίγο πριν ο ηθοποιός ανακοινώσει τη διάγνωσή του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα