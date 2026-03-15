Η πρώην σύντροφος του Έρικ Ντέιν μίλησε για τον θάνατό του: Ακόμα προσπαθώ να το επεξεργαστώ
Η Πρίγια Τζέιν είχε σχέση με τον ηθοποιό για περίπου έναν χρόνο και όταν εκείνος έμαθε πως έπασχε από την ALS επανασυνδέθηκαν ως φίλοι
Τον θάνατο του Έρικ Ντέιν δυσκολεύεται ακόμα να επεξεργαστεί η πρώην σύντροφός του, Πρίγια Τζέιν, όπως δήλωσε, επισημαίνοντας πως ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, γι' αυτό και χαίρεται που τα παιδιά του θα μπορέσουν να κρατήσουν ζωντανή την κληρονομιά του.
Η πρώην σύντροφος του ηθοποιού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών, ύστερα από μάχη με την αμυατροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS) δήλωσε στο TMZ πως θεωρεί τρομερό τον τρόπο που εξελίχθηκε η υγεία του και άφησε την τελευταία του πνοή.
Η 28χρονη είπε για την απώλεια του Έρικ Ντέιν: «Το επεξεργάζομαι ακόμη» και όταν ρωτήθηκε για την αγαπημένη της ανάμνηση με τον ηθοποιό απάντησε: «Όλες».
Η Πρίγια Τζέιν στη συνέχεια τόνισε: «Ο Έρικ ήταν υπέροχος άνθρωπος. Χαίρομαι που τα παιδιά του θα κρατήσουν ζωντανή την κληρονομιά του. Είναι απλώς τρομερό αυτό που συνέβη».
Ο θάνατος του ηθοποιού επιβεβαιώθηκε από την οικογένειά του στις 19 Φεβρουαρίου, σχεδόν έναν χρόνο αφότου είχε αποκαλύψει δημόσια ότι πάσχει από ALS.
Η Πρίγια Τζέιν είχε σχέση με τον ηθοποιό για σχεδόν έναν χρόνο και λίγους μήνες πριν εκείνος φύγει από τη ζωή βρισκόταν στο πλευρό του και τον στήριζε ως φίλη του. Αφού ο ίδιος πέθανε, η 28χρονη προχώρησε σε δωρεά ύψους 10.000 δολαρίων στο GoFundMe που δημιουργήθηκε για τη στήριξη των παιδιών του.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Eric Dane's ex-girlfriend Priya Jain has opened up about her grief over the late actor's death at age 53 following a battle with ALS. https://t.co/Hgk0dEnnK1— Us Weekly (@usweekly) March 15, 2026
