Η Τζένιφερ Λόπεζ παραλίγο να πέσει στη σκηνή σε συναυλία στο Λας Βέγκας, δείτε βίντεο
Η τραγουδίστρια παρόλα αυτά γέλασε και συνέχισε σαν να μην συνέβη τίποτα
Μία παραλίγο πτώση είχε η Τζένιφερ Λόπεζ κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Λας Βέγκας.
Η 56χρονη τραγουδίστρια τραγουδούσε και χόρευε το κομμάτι «On the Floor» όταν σκόνταψε πάνω στη σκηνή στο The Colosseum at Caesars Palace και λίγο έλειψε να πέσει μπροστά στο κοινό. Ωστόσο, γέλασε με το απρόοπτο και συνέχισε τη χορογραφία χωρίς να χάσει τον ρυθμό. Το στιγμιότυπο καταγράφηκε από τους θεατές σε βίντεο και δημοσιεύθηκε στα social media.
Δείτε το βίντεο
Η Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίστηκε στη σκηνή με ένα ασπρόμαυρο λαμπερό κορμάκι σε στυλ κοστουμιού και διχτυωτό καλσόν, στο πλαίσιο του νέου της σόου, το οποίο ξεκίνησε στις 6 Μαρτίου και θα διαρκέσει έως τις 28 του μήνα, σύμφωνα με τη Daily Mail.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η τραγουδίστρια δουλεύει εντατικά για την παραγωγή, κάνοντας καθημερινά πρόβες έως και 13 ώρες, μαζί με τους χορευτές της. Όπως αναφέρεται, θέλει το νέο της πρόγραμμα να συγκαταλέγεται στα κορυφαία σόου της πόλης.
@enews
Jennifer Lopez almost ended up on the floor. She recovered like a champ after tripping on stage during her residency in Las Vegas. (📷: JPASC24)♬ original sound - E! News
