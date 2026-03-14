Η Ντόλι Πάρτον έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από μήνες: Ένιωσα εξαντλημένη μετά τον θάνατο του συζύγου μου
Η τραγουδίστρια μίλησε για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε το προηγούμενο διάστημα
Δημόσια εμφανίστηκε για πρώτη φορά μετά από αρκετούς μήνες η Ντόλι Πάρτον, εξηγώντας πως αντιμετώπισε κάποια θέματα υγείας και πως αισθανόταν εξαντλημένη μετά τον θάνατο του συζύγου της, ωστόσο καθησύχασε τους θαυμαστές της, επισημαίνοντας πως έχει φροντίσει για όλα.
Η 80χρονη ανέβηκε στη σκηνή κατά την έναρξη της 41ης σεζόν του θεματικού πάρκου «Dollywood», την Παρασκευή 13 Μαρτίου, και δέχτηκε θερμό χειροκρότημα από το κοινό.
Η τραγουδίστρια είχε προκαλέσει ανησυχία το προηγούμενο διάστημα, καθώς απουσίαζε από αρκετές δημόσιες εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων και η συναυλία για τα 80ά της γενέθλια στο Grand Ole Opry τον Ιανουάριο. Παράλληλα, εμφανίστηκε μόνο μέσω βίντεο σε τελετές όπως τα BRIT Awards του 2026.
Μιλώντας στους θαυμαστές της, η Πάρτον αποκάλυψε ότι το τελευταίο διάστημα αντιμετώπισε ορισμένα προβλήματα υγείας. «Δεν έχω κάνει περιοδεία, όπως ξέρετε. Είχα μερικά μικρά θέματα υγείας, αλλά τα φροντίζουμε», είπε. Η ίδια παραδέχθηκε επίσης ότι επηρεάστηκε έντονα από τον θάνατο του συζύγου της, Καρλ Ντιν, ο οποίος πέθανε το 2025 σε ηλικία 82 ετών. «Απλώς ένιωσα εξαντλημένη και καταβεβλημένη πενθώντας τον Καρλ και με διάφορα άλλα πράγματα που συνέβαιναν», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια πρόσθεσε ότι χρειάστηκε χρόνο για να ανακτήσει τις δυνάμεις της. «Έπρεπε να ξαναχτίσω τον εαυτό μου πνευματικά, συναισθηματικά και σωματικά. Αλλά τώρα όλα είναι καλά. Δεν με σταμάτησε».
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Πάρτον βρέθηκε στη σκηνή μαζί με τον Γιουτζίν Νότον, πρόεδρο της Dollywood Parks & Resorts και αστειεύτηκε με τον κόσμο καθώς κάποιοι νόμιζαν πως είναι ο νέος σύζυγός της. «Δεν βγαίνω με κανέναν», είπε χαριτολογώντας. «Νομίζω ότι ο Καρλ με περιμένει. Αν εμφανιστώ στις πύλες του παραδείσου με κάποιον άλλον, δεν θα του αρέσει καθόλου».
