Η Ντόλι Πάρτον είναι ανοιχτή σε έναν νέο γάμο μετά τον θάνατο του συζύγου της
«Μπορεί να είναι 80 ετών, αλλά υπάρχει ακόμη χρόνος για να γνωρίσει έναν νέο άνδρα» αναφέρει δημοσίευμα
Το ενδεχόμενο να ερωτευτεί ξανά ή ακόμη και να παντρευτεί στο μέλλον φέρεται να εξετάζει η Ντόλι Πάρτον, σύμφωνα με δημοσίευμα που επικαλείται πηγή από το περιβάλλον της τραγουδίστριας.
Η είδηση έρχεται μετά τον θάνατο του συζύγου της, Καρλ Τόμας Ντιν, ο οποίος πέθανε στις 3 Μαρτίου 2025. Μετά την απώλειά του, η τραγουδίστρια είχε δηλώσει ότι θα παραμείνει μόνη.
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το Radar Online, η Πάρτον φέρεται πλέον να έχει αλλάξει στάση και να μην αποκλείει το ενδεχόμενο μιας νέας σχέσης. Πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα ανέφερε ότι με το πέρασμα του χρόνου η τραγουδίστρια έχει αρχίσει να επουλώνει το πένθος της. «Καθώς περνούσε ο καιρός, έμαθε να επουλώνει την πληγωμένη της καρδιά. Η Ντόλι θα παντρευτεί ξανά», φέρεται να είπε η πηγή.
Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι κανείς δεν μπορεί να πάρει τη θέση που είχε ο σύζυγός της στη ζωή της, ωστόσο δεν αποκλείει πλέον το ενδεχόμενο να ερωτευτεί ξανά ή ακόμη και να παντρευτεί. «Μπορεί να είναι 80 ετών, αλλά υπάρχει ακόμη χρόνος για να γνωρίσει έναν νέο άνδρα», τόνισε.
Στο ίδιο δημοσίευμα υποστηρίζεται επίσης ότι η τραγουδίστρια φέρεται να βγαίνει εδώ και μερικούς μήνες με κάποιον, χωρίς όμως να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες.
Η Ντόλι Πάρτον και ο Καρλ Τόμας Ντιν είχαν παντρευτεί το 1966 και διατήρησαν τη σχέση τους για δεκαετίες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μετά τον θάνατό του, η τραγουδίστρια είχε δηλώσει: «Έχω γαλήνη γιατί έχει γαλήνη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μου λείπει. Θα είναι πάντα μαζί μου».
