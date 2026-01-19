Η Ντόλι Πάρτον έκλεισε τα 80 της χρόνια: Η διαδρομή της γυναίκας που σύστησε την κάντρι στον κόσμο και το τεράστιο φιλανθρωπικό έργο

Τα 80ά γενέθλια της Πάρτον συνδυάστηκαν και με μία νέα κυκλοφορία: μια επανεκτέλεση του «Light of a Clear Blue Morning» με τη συμμετοχή καλλιτεχνών όπως η Miley Cyrus, η Reba McEntire, η Lainey Wilson και η Queen Latifah, με τα έσοδα να κατευθύνονται στην παιδιατρική ογκολογική έρευνα στο Monroe Carell Jr. Children’s Hospital at Vanderbilt, στο Νάσβιλ. Είναι μια κίνηση που συνοψίζει το μοτίβο δεκαετιών: η Πάρτον χρησιμοποιεί την ποπ ισχύ της ως εργαλείο χρηματοδότησης και προβολής σκοπών που, για εκείνη, έχουν πραγματικό βάρος.Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image