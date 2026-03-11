Στο σπίτι με τον A$AP Rocky και τα τρία τους παιδιά η Ριάνα την ώρα των πυροβολισμών, το ηχητικό της κλήσης που έγινε στις Αρχές
Στο σπίτι με τον A$AP Rocky και τα τρία τους παιδιά η Ριάνα την ώρα των πυροβολισμών, το ηχητικό της κλήσης που έγινε στις Αρχές
Ήταν και η μητέρα της τραγουδίστριας μαζί τους
Στην έπαυλη βρίσκονταν η Ριάνα, ο σύντροφός της A$AP Rocky, τα τρία τους παιδιά, αλλά και η μητέρα της τραγουδίστριας, όταν μια γυναίκα, η οποία πλέον αντιμετωπίζει βαρύτατο κατηγορητήριο, φέρεται να άνοιξε πυρ κατά της οικίας τους, όπως δήλωσε την Τρίτη 10 Μαρτίου ο αρμόδιος εισαγγελέας.
Η 35χρονη Ιβάνα Λιζέτ Ορτίς από το Ορλάντο της Φλόριντα, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά της διάσημης τραγουδίστριας. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει επιπλέον 10 κακουργηματικές διώξεις που αφορούν την επίθεση με όπλο και 3 για τον πυροβολισμό κατά της οικίας. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόκμαν, η Ριάνα και ο σύντροφός της κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών το απόγευμα της Κυριακής, βρίσκονταν σε μια λυόμενη κατασκευή της έπαυλης του Μπέβερλι Χιλς, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και το προσωπικό παρέμεναν στην κύρια κατοικία.
Ενώπιον του δικαστηρίου, ο συνήγορος της κατηγορούμενης, Τζαμάρκους Μπράντφορντ, δήλωσε αρχικά την αθωότητα της πελάτισσάς του, ωστόσο η διαδικασία απαγγελίας κατηγοριών αναβλήθηκε για τις 25 Μαρτίου.
Η Ορτίς παραμένει υπό κράτηση ενώ ορίστηκε εγγύηση 1,8 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το ΑP. Κατά την ακροαματική διαδικασία, η 35χρονη εμφανίστηκε με την μπλε στολή των κρατουμένων ενώ συνομίλησε με τον δικηγόρο της πίσω από το ειδικό γυάλινο διαχωριστικό. Όπως έχει γίνει γνωστό, αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της ισόβιας κάθειρξης, καθώς και οι 14 κατηγορίες διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.
Το ηχητικό της κλήσης για τους πυροβολισμούς στο σπίτι της Ριάνα
Στη δημοσιότητα δόθηκε και ηχητικό από την κλήση που έγινε για τους πυροβολισμούς στο σπίτι της Ριάνα, όπου αναφέρεται, σύμφωνα με το TMZ, πως ακούστηκαν περίπου δέκα πυροβολισμοί, ενώ γίνεται λόγος και για ένα λευκό αυτοκίνητο Tesla Model 3 με προσωρινές πινακίδες, από το οποίο φέρεται να προήλθαν οι πυροβολισμοί.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 35χρονη Ιβάνα Λιζέτ Ορτίς από το Ορλάντο της Φλόριντα, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά της διάσημης τραγουδίστριας. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει επιπλέον 10 κακουργηματικές διώξεις που αφορούν την επίθεση με όπλο και 3 για τον πυροβολισμό κατά της οικίας. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόκμαν, η Ριάνα και ο σύντροφός της κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών το απόγευμα της Κυριακής, βρίσκονταν σε μια λυόμενη κατασκευή της έπαυλης του Μπέβερλι Χιλς, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και το προσωπικό παρέμεναν στην κύρια κατοικία.
Rihanna and A$AP Rocky were terrifyingly close to being shot in Beverly Hills house shooting https://t.co/WP3yZDQ7MK pic.twitter.com/VS2roK4tiz— New York Post (@nypost) March 10, 2026
Ενώπιον του δικαστηρίου, ο συνήγορος της κατηγορούμενης, Τζαμάρκους Μπράντφορντ, δήλωσε αρχικά την αθωότητα της πελάτισσάς του, ωστόσο η διαδικασία απαγγελίας κατηγοριών αναβλήθηκε για τις 25 Μαρτίου.
Η Ορτίς παραμένει υπό κράτηση ενώ ορίστηκε εγγύηση 1,8 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το ΑP. Κατά την ακροαματική διαδικασία, η 35χρονη εμφανίστηκε με την μπλε στολή των κρατουμένων ενώ συνομίλησε με τον δικηγόρο της πίσω από το ειδικό γυάλινο διαχωριστικό. Όπως έχει γίνει γνωστό, αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της ισόβιας κάθειρξης, καθώς και οι 14 κατηγορίες διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.
Το ηχητικό της κλήσης για τους πυροβολισμούς στο σπίτι της Ριάνα
Στη δημοσιότητα δόθηκε και ηχητικό από την κλήση που έγινε για τους πυροβολισμούς στο σπίτι της Ριάνα, όπου αναφέρεται, σύμφωνα με το TMZ, πως ακούστηκαν περίπου δέκα πυροβολισμοί, ενώ γίνεται λόγος και για ένα λευκό αυτοκίνητο Tesla Model 3 με προσωρινές πινακίδες, από το οποίο φέρεται να προήλθαν οι πυροβολισμοί.
🚨 EXCLUSIVE: Rihanna's home shooting dispatch audio has been released. pic.twitter.com/HUxblhQzzg— TMZ (@TMZ) March 9, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα