Κιμ Καρντάσιαν: Η μέση-δαχτυλίδι της έκλεψε τις εντυπώσεις - «Γυμνάζεσαι σαν τρελή» της γράφουν
Σύμφωνα με τη Daily Mail η μέση της Καρντάσιαν έχει διάμετρο 60 εκατοστά με τα ρούχα να την τονίζουν ακόμα περισσότερο
Τη νέα κολεξιόν της εταιρίας αθλητικών ρούχων και εσωρούχων που έχει ιδρύσει προανήγγειλε σε ανάρτησή της στο Instagram τη Δευτέρα η Κιμ Καρντάσιαν.
Ωστόσο οι περισσότεροι αντί να σχολιάσουν τα νέα ρούχα της Skims σε συνεργασία με τη NIKE για την άνοιξη του 2026, ασχολήθηκαν με την εντυπωσιακά λεπτή μέση της τηλεπερσόνας.
Όπως σχολιάζει η Daily Mail «η Κιμ Καρντάσιαν είναι πιο αδύνατη από ποτέ αυτές τις μέρες, οπότε δεν είναι περίεργο που φαινόταν μικροσκοπική στη νέα της ανάρτηση στο Instagram».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα η μέση-δαχτυλίδι της Καρντάσιαν έχει διάμετρο 60 εκατοστά με τα ρούχα να την τονίζουν ακόμα περισσότερο.
«Έρχεται στις 12 Μαρτίου: NikeSKIMS Spring '26 νέα προϊόντα», έγραψε η Καρντάσιαν στην ανάρτησή της στο Instagram με ρούχα όπως μπλούζες με σουτιέν, ποδηλατικά σορτς, κολάν, μπουφάν με φερμουάρ και πάνινα παπούτσια.
Όπως σχολίασαν followers της, η Καρντάσιαν πρέπει να συνεχίζει να κάνει «waist training» μετά την παρουσίαση ενός κορσέ στο Met Gala πριν από χρόνια. Άλλοι έγραψαν στο X ότι «δεν μπορεί να φάει πολύ» και άλλοι ότι «προφανώς γυμνάζεται σαν τρελή αυτές τις μέρες».
«Αυτή η συλλογή σχεδιάστηκε για να σας κάνει να νιώθετε όμορφα. Η αυτοπεποίθηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην προπόνησή σας και όταν νιώθετε όμορφα με αυτά που φοράτε, αλλάζει ο τρόπος που εμφανίζεστε στο γυμναστήριο» ανέφερε η τηλεπερσόνα σε δήλωσή της τη Δευτέρα.
